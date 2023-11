Zrinjski Mostar chce namieszać w grupie. Trener rywala Legii Warszawa mówi wprost

Śląsk Wrocław jest jak Samiec alfa! To on jest największym odkryciem w ekipie lidera ekstraklasy

Chcą się liczyć w walce o awans

W pierwszym spotkaniu Legia wygrała 2:1 na boisku rywala. Jednak zwycięstwo nie przyszło jej łatwo. Miała dużo szczęścia. Zrinjski pokazał, że w piłkę grać potrafi. Wcześniej przekonał się o tym Alkmaar, który poległ w Bośni 3:4. Z kolei Aston Villa z wielkim trudem pokonała Bośniaków 1:0. O wszystkim zadecydował gol w doliczonym czasie. - Legia ma obecnie sześć punktów i jeśli teraz wygra, to będzie miała komfortową sytuację - powiedział trener Krunoslav Rendulić podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Zrobimy wszystko, żeby do tego nie doszło. Piłka nożna to taki sport, że można ogrywać teoretycznie mocniejsze zespoły. Wyjdziemy na boisko z nastawieniem, że możemy wygrać. Zdobycie trzech punktów sprawi, że pójdziemy w górę tabeli i będziemy się liczyć w walce o awans - zadeklarował.

Kosta Runjaić o nastawieniu przed rewanżem z mistrzem Bośni. Padły słowa o pewności siebie i podejściu

Wszyscy uważali ich za najsłabszy zespół w grupie

Chorwacki szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z siły poszczególnych drużyn w tej grupie. Najwyżej ocenia umiejętności piłkarzy Aston Villi. - Zajmujemy ostatnie miejsce - przypomniał Rendulić, cytowany przez PAP. - Od początku byliśmy uważani za ten czwarty zespół. Legia jest na poziomie Alkmaar, z którym powinna rywalizować o drugą pozycję. Ale to nie znaczy, że kolejność na koniec nie będzie inna - zwrócił uwagę chorwacki trener mistrza Bośni.

To on jest nadzieją Legii na gole. Blaż Kramer na to liczy z mistrzem Bośni i Hercegowiny

