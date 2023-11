Barcelona ma pomysł na Lewandowskiego. Tak pomoże mu wyjść z kryzysu, to dużo kosztuje

Bardzo słaby występ kapitana reprezentacji Polski z Szachtarem Donieck tylko zachęcił dziennikarzy do wyszukiwania kolejnych informacji wokół Lewandowskiego i całej drużyny ze stolicy Katalonii. Polak nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę mistrzów Ukrainy. Dziennik "As" wprost bije na alarm, pisząc, że polski napastnik notuje najgorsze liczby od lat. Trudno się dziwić, że eksperci właśnie tej gazety atakują jedną z największych gwiazd Barcelony. "As" to madrycki periodyk. Dwanaście spotkań i sześć goli na koncie Lewandowskiego sprawiają, że Barcelona ma zamiar reagować już zimą.

Jeśli wierzyć dziennikarzom "Asa" - Lewandowskiemu ma pomóc kolejny nastolatek. Chodzi o 18-letniego Vitora Roque, który już został zakontraktowany przez Blaugranę. Za 30 milionów euro ma przenieść się w czerwcu do Barcelony z Athletico Paranese. Wobec strzeleckich kłopotów Polaka, to właśnie młody Brazylijczyk ma przyjść do Barcelony już zimą i ma pomóc w ofensywnych poczynaniach FCB.

Szybkie wejście Roque do pierwszego składu do Barcelony nie musi szokować, patrząc na to jak młodzi piłkarze zaczęli stanowić o sile zespołu Xaviego.

