Karim Benzema zagra w rewanżu z Liverpoolem? Trener Realu Madryt o sytuacji reprezentanta Francji

Zapomniał o urazie kostki

Karim Benzema uczestniczył we wtorkowym treningu Realu Madryt przed rewanżowym meczem z Liverpoolem w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Francuz w ostatni weekend opuścił ligową potyczkę z Espanyolem Barcelona z powodu urazu kostki, ale wrócił do zdrowia. "Królewscy" 21 lutego na Anfield wygrali z angielskim rywalem 5:2, więc są w komfortowej sytuacji przed rewanżem na Santiago Bernabeu. Benzema jest bardzo skuteczny w meczach z Liverpoolem. Zdobył sześć bramek w siedmiu występach przeciwko temu klubowi. W ostatnim starciu z "The Reds" strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Do dyspozycji włoskiego trenera Carlo Ancelottiego będzie już także lewy obrońca Ferland Mendy, który pauzował od końca stycznia z powodu urazu mięśniowego.

W tych trudnych momentach pokazywał charakter

Powrót Benzemy do zdrowia jest również niezwykle istotny w kontekście niedzielnego El Clasico. Po 25 kolejkach "La Liga" Barcelona ma dziewięć punktów przewagi nad Realem. Dlatego "Los Blancos" muszą wygrać, aby zachować nadzieję na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. W tym sezonie Benzema rozegrał 27 meczów w klubowych rozgrywkach i strzelił w nich 18 goli. W La Liga ma 11 trafień. Liderem klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy z dorobkiem 15 bramek jest Robert Lewandowski z Barcelony. - Karim jest bardzo ważnym zawodnikiem dla Realu w ostatnich latach - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z naszym portalem przed spotkaniem z Liverpoolem. - Poprawił skuteczność w tych najważniejszych meczach. W tych trudnych momentach pokazywał charakter i to jak mocny jest mentalnie. Brak Benzemy byłby stratą. Jednak patrząc w jakiej jest formie, to jednak nie prezentuje się tak jak w ubiegłym sezonie. Kontuzje mają wpływ na jego formę. Brakuje mu minut, tego rytmu meczowego - stwierdził legendarny bramkarz.

