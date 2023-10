Robert Lewandowski nie mógł postąpić inaczej! Wielkie wsparcie piłkarza Barcelony, wszystko uchwyciły kamery

To nie jest dobry okres dla Roberta Lewandowskiego, wszystko za sprawą kontuzji, której nabawił się kapitan reprezentacji Polski w meczu Ligi Mistrzów, gdzie Barcelona grała z FC Porto. Jeden z piłkarzy gospodarzy w ostry sposób potraktował "Lewego" przez co Polak musiał pauzować i nie pojawił się na zgrupowaniu kadry, a także opuścił do tej pory dwa mecze ligowe z Granadą (2:2) oraz Athletic Bilbao (1:0). Trwa walka z czasem, aby jeden z najlepszych piłkarzy "Dumy Katalonii" mógł pojawić się na murawie w zbliżającym się "El Clasico". Wszystko wskazuje na to, że decyzja w sprawie Lewandowskiego zostanie podjęta na ostatnią chwilę.

Lista nieobecnych w Barcelonie dziś niezwykle dłuuuuuga❌📺 Polsat Sport Premium 1 pic.twitter.com/5hcJrXVgH0— Polsat Sport (@polsatsport) October 25, 2023

Robert Lewandowski wspierał kolegów z drużyny! Wszystko uchwyciły kamery

Barcelona szybko rozpoczęła strzelanie w meczu z Szachtarem, ponieważ w 28. minucie na listę strzelców wpisał się Ferran Torres, a zaledwie 8 minut później wynik podwyższył Fermin Lopez. Ekipa gości nawiązała kontakt w 62. minucie za sprawą Georgiya Sudakova, jednak po zakończeniu meczu z kompletu punktów cieszyła się "Blaugrana". Na stadionie nie zabrakło kontuzjowanych zawodników "Dumy Katalonii", a największą uwagę skupił na sobie Lewandowski, bo to o jego powrocie jest bardzo głośno w ostatnim czasie.