To mogło wpłynąć na rezultat drużyny Kamila Grabary! Straszne zachowanie piłkarza Manchesteru United, wszystko nagrały kamery

Rozgrywki Ligi Mistrzów są uważane za najbardziej prestiżowe, ponieważ znajdują się w nich najlepsze drużyny z całej Europy. W grupie A o awans do fazy pucharowej walczy Bayern Monachium, Galatasaray, Manchester United oraz FC Kopenhaga. Drużyna mistrza Niemiec aktualnie wydaje się być poza konkurencją, ponieważ w trzech spotkaniach zainkasowała komplet punktów. Tuż przed rozpoczęciem Ligi Mistrzów wydawało się, że o fotel lidera będą walczyć "Czerwone Diabły", jednak zespół z Marcusem Rashfordem na czele nie wszedł dobrze w sezon 2023/2024, co potwierdzają wyniki w Premier League, a także Champions League. Drużyna z Old Trafford do tej pory zdobyła 3 punkty. Po porażkach z Bayernem Monachium oraz Galatasaray udało się wywalczyć komplet oczek w starciu z FC Kopenhagą.

Skandaliczne zachowanie Alejandro Garnacho! To mogło wpłynąć na wynik meczu

Manchester United w spotkaniu z FC Kopenhagą był faworytem, chociaż zespół z Kamilem Grabarą na bramce mocno postawiły się utytułowanej angielskiej drużynie. Podopieczni Erika ten Haga nie przeważali i spotkanie było bardzo wyrównane, co pokazują statystyki. "Czerwone Diabły" wyszły na prowadzenie w 72. minucie za sprawą Harry'ego Maguire'a, jednak ekipa gości miała rzut karny w doliczonym czasie gry, jednak Andre Onana obronił jedenastkę. Kamery uchwyciły do czego dopuścił się Alejandro Garnacho, argentyński piłkarz mocno rozdeptywał popularne "wapno", jednak szkoleniowiec angielskiej drużyny przyznał, że nie widział tego zdarzenia, a 19-latek nie zabrał w tej sprawie głosu.