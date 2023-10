i Autor: AP PHOTO Leo Messi

Argentyńczyk zgarnia fortunę

Tyle Leo Messi zarabia w Ameryce. Wielkie pieniądze dla mistrza świata!

masz | PAP 20:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Leo Messi po sezonie przeniósł się do Ameryki. Jest gwiazdą Interu Miami. Wprawdzie strzelił dla tego zespołu jedenaście goli we wszystkich rozgrywkach, ale nie przełożyło się to na awans do fazy pucharowej. Teraz ujawniono ile zarabia Argntyńczyk w MLS.