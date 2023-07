Wiadomo, co z rewanżem Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Mistrzów! Kibice będą zachwyceni, świetna informacja

Raków Częstochowa odniósł w sezonie 2022/2023 historyczne zwycięstwo, zdobywając mistrzostwo Polski. Nie zdołali jednak sięgnąć po trzecie z rzędu trofeum w ramach Pucharu Polski. Lepsi w finale okazali się piłkarze Legii Warszawa. "Medaliki" pozostali na fotelu lidera do końca rozgrywek, ponadto zostawiają w tyle "Starą Damę", czy Lech Poznań, ostatecznie ogromną przewagę kolejno 9 i 14 punktów. Ekipa pod wodzą Dawida Szwargi czekają spotkania w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. W pierwszym dwumeczu na drodze mistrza Polski stanie estońska drużyna - Flora Tallinn. W międzyczasie Raków Częstochowa stoczy bój o Superpuchar Polski z Legią Warszawa.

Kibice otrzymali fantastyczną informację! Tam będą mogli obejrzeć zmagania Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Mistrzów

Wiadome było od początku, że mecze domowe wszystkich polskich klubów w eliminacjach do europejskich pucharów będą transmitowane przez TVP. Jednak będzie to tylko do trzeciej rundy, ponieważ decydująca przypada stacji, która ma umowę na pokazywanie Ligi Mistrzów - Polsat. Telewizja Publiczna, aby transmitować spotkania wyjazdowe musi rozmawiać z przedstawicielami drużyn, z którymi grają, bądź pośrednikami posiadającymi prawa telewizyjne. Jak poinformował "Sport.pl", umowa została podpisana i tania ta transakcja nie była.

Raków Częstochowa rozegra dwa spotkania z Florą Tallinn, które odbędą się 11 i 18 lipca. W międzyczasie ekipa z Częstochowy powalczy o zwycięstwo w Superpucharze Polski z Legią Warszawa.