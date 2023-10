Agent Sebastiana Szymańskiego pilnie wezwany do Turcji! Chodzi o oferty transferowe dla Polaka, błyskawiczny ruch Fenerbahce

Legendarny polski trener przejechał się po reprezentacji Polski. Powiedział głośno to, co wszyscy myślą

Sebastian Szymański przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej karierze. W lipcu 2022 roku udał się na wypożyczenie z Dynama Moskwa do Feyenoordu z powodu wojny wywołanej przez Rosję. W 40 meczach w holenderskim klubie zanotował 10 trafień i 7 asyst, ale po sezonie opuszczenie Dynama Moskwa wciąż było problemem. Ostatecznie to tureckie Fenerbahce zdecydowało się wykupić Polaka, płacąc rosyjskiemu klubowi prawie 10 mln euro (dane za Transfermarkt). Wiele wskazuje na to, że Szymański może bardzo szybko wrócić do którejś z mocniejszych europejskich lig, bowiem po 16 meczach ma już 8 goli i 4 asysty, a zgłaszają się po niego coraz większe kluby – mówi się o Napoli, Fiorentinie czy nawet Liverpoolu. Fenerbahce nie chce jednak łatwo zrezygnować z Polaka.

Sebastian Szymański odejdzie już zimą? Fenerbahce błyskawicznie reaguje

Fenerbahce nie chce oddawać jednego ze swoich najlepszych piłkarzy już po kilku miesiącach, nawet jeśli pojawi się za niego intratna oferta. W tym celu do Turcji wezwany został Mariusz Piekarski, agent Szymańskiego. Na spotkaniu z władzami klubu ma dojść do negocjacji nad nową umową dla Polaka, która ma zawierać podwyżkę pensji oraz dodatkowe bonusy – tak podaje portal Takvim.com. Turcy twierdzą też, że Fenerbahce nie przyjmie żadnej, nawet bardzo wysokiej oferty przed końcem sezonu.