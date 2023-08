Ależ Grzegorz Krychowiak podpalił internet. Wystarczyło jedno zdjęcie i wszyscy byli skołowani

Choć na razie Grzegorz Krychowiak nie znajduje uznania w oczach selekcjonera Fernando Santosa, to w Polsce nie zapomniano o tym doświadczonym pomocniku. Przez lata "Krycha" stanowił filar naszej drużyny narodowej i nic dziwnego, że fani biało-czerwonych wciąż bacznie śledzą jego poczynania. W Arabii Saudyjskiej mocno doceniają go kibice oraz eksperci. Owocem tego jest kolejny transfer w karierze. Kilka dni temu nasz rodak zasilił szeregi Abha Club. Po transferze szybko na Instagramie "Krychy" pojawiło się zdjęcie z nową koszulką i właśnie to ujęcie stało się powodem do wielu komentarzy nieco skołowanych obserwujących profil piłkarza.

Krychowiak z koszulką nowego klubu. Ważny szczegół

Niedoświadczeni i nieobyci w obecnych realiach kibice futbolu mogli pomyśleć bowiem, że Grzegorz Krychowiak wrócił grać do Polski i to wcale nie dla Legii Warszawa, z którą trenował w zeszłym roku przed wyzwaniami w reprezentacji. Koszulka Abha Club z daleka przypomina trykot mistrza Ekstraklasy - Rakowa Częstochowa. Niebiesko-czerwona tonacja ułożona w nieregularne kształty to znak rozpoznawczy "Medalików". Jak widać nie tylko.

Krychowiak wywołał poruszenie

Można było się domyślić, że w komentarzach na Instagramie pojawi się sporo opinii na temat podobieństwa strojów obu wymienionych wyżej klubów. Tak też się stało. Kibice byli nieco skonsternowani, ale szybko połączyli kropki. "Myślałem, że Raków" - napisał jeden z nich. "Raków he, he" - dodał kolejny. "Ja też", "Ja też" - odpisywali kolejni obserwujący profil "Krychy" na sugestię o częstochowskim klubie. "Witamy w Częstochowie" - poszedł o krok dalej kolejny internauta.