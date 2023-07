Arkadiusz Milik i Agata Sieramska wybrali się tam na wakacje. Piłkarz zaskoczył, nie wybrał ekskluzywnych plaż

Polscy nastolatkowie zaczynają grę o medale ME meczem z Portugalią. Jeden z nich ma motywację do „zemsty” na rodakach Mourinho

Arkadiusz Milik i Agata Sieramska zrezygnowali z wylegiwania się w luksusowych kurortach i postawili na zwiedzenie. Piłkarz i trenerka fitnesu wybrali się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie na Florydę. Wycieczkę zaczęli od Miami, a potem udali się do Nowego Jorku. Para pochwaliła się nawet w internecie zdjęciami z wycieczki rowerowej ulicami USA. To zupełnie inny pomysł na spędzenie wolnego czasu, niż ten, na który postawili zimą. Milik i Sieramska po mundialu w Katarze wybrali się do Afryki, by złapać trochę słońca malowniczych Seszeli. Teraz pozdrowili fanów ze słynnego mostu na Brooklynie...

To nie jest pierwsza wizyta napastnika Juventusu za Oceanem. Piłkarz w 2019 roku spędził wolny czas na Florydzie, zaliczył nawet mecz NBA z udziałem Miami Heat.

Wtedy napastnik był piłkarzem SSC Napoli, teraz został graczem Juve już definitywnie. Klub ze stolicy Piemontu zapłaci za niego Olympique'owi Marsylia sześć milionów euro i kolejny milion wypłaci w ewentualnych bonusach. Milik zakończył sezon golem w Kiszyniowie, ale reprezentacja Polski przegrała w Mołdawii 2:3 mecz eliminacji Euro 2024.

