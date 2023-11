Artur Wichniarek zaskoczony powrotem kadrowicza. "Zawsze był niepewny"

Cracovia sięgnęła po symboliczną rózgę wobec swego piłkarza. „Nie możemy pozostać obojętni na to, co zrobił”

Bednarek w poprzednim sezonie nie poradził sobie w Aston Villi, gdzie wypożyczyło go Southampton. Polski stoper wrócił do południowej Anglii, by ratować Soton przed spadkiem. Ekipa z Saint Marys's Stadium jednak opuściła szeregi Premier League i teraz ze zmiennym szczęściem radzi sobie w Championship. Bednarek nie zawsze zalicza dobre występy na zapleczu najlepszej ligi na Wyspach, a obniżkę formy zauważył Michał Probierz. Nowy selekcjoner nie powołał go na swoje pierwsze zgrupowanie i dwa spotkania z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Tym razem były gracz Lecha Poznań znalazł się w kadrze, która zmierzy się z Czechami i Łotwą.

Bednarek ustabilizował formę w zespole Southampton, ale zdaniem Artura Wichniarka - nie będzie to obrońca, który nagle odmieni grę w obronie "Biało-Czerwonych". - Bednarek był pierwszą ofiarą selekcjonera, na pierwsze dwa mecze. Jeżeli wtedy Bednarek, który zawsze, u każdego kolejnego selekcjonera grał, był niepewny w swoich interwencjach w reprezentacji, to myślicie, ze teraz - jak dostał kwita od nowego selekcjonera - przyjedzie i wyjdzie z klatą do przodu i będzie pewnym zawodnikiem? - powiedział były piłkarz - mówił na antenie Kanału Sportowego były piłkarz m.in. Arminii Bielefeld i Herthy Berlin. - Jeżeli kadra w ostatnim czasie słabo grała lub zawodziła, to jednym z zawodników, który nie zawodził, był Bartosz Bereszyński - dodał Wichniarek.

Przed reprezentacją Polski finisz eliminacji do przyszłorocznego Euro. Ostatnie spotkanie w grupie odbędzie się w piątek 17 listopada, a rywalem będą Czesi. Cztery dni później Polacy zagrają sparing z Łotwą.

