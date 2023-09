Bardzo dobry występ młodzieżówki Michała Probierza. Ekspresowe tempo!

Reprezentacja U-21 meczem z Kosowem rozpoczęła eliminacje do mistrzostw Europy, które w 2025 roku odbędą się na Słowacji. Obok Polski i Kosowa w grupie D występują także: Estonia, Bułgaria, Izrael i Niemcy.

Polacy rozpoczęli od ataków, widać było wyraźnie, że chcą otworzyć wynik spotkania. Ciekawą akcję przeprowadzili w 5. min, kiedy to Bartłomiej Kłudka stanął przed szansą stworzenia groźnej sytuacji. Poszedł odważnie prawą stroną, ale nie zdołał dośrodkować, zamiast tego oddał coś w rodzaju strzału, który nie mógł zaskoczyć Leo Bessona. Mimo nieudanej próby, zawodnik Zagłębia Lubin nie odpuszczał, a jego rajdy prawą stroną sprawiały sporo kłopotów rywalom.

Goście zaatakowali w 13. min. Lewym skrzydłem szarżował Arian Lluguqi, który dośrodkował, piłki nie zdołał zatrzymać żaden z podopiecznych Michała Probierza, a w ten sposób na znakomitej pozycji znalazł się Milot Avdyli. Jego strzał trafił w boczną siatkę.

W 18. min żółtą kartką, za faul na Szymonie Włodarczyku został ukarany Milot Avdyli, a Polacy egzekwowali rzut wolny. Jan Biegański posłał piłkę nad poprzeczką.

Po kilku rajdach prawą stroną, uaktywniła się też lewa. W 25. min po rajdzie w wykonaniu Michała Rakoczego, piłka wyszła na rzut rożny. Zawodnik dośrodkował z rogu prosto na głowę Ariela Mosóra, a ten wpakował futbolówkę do siatki. To pierwszy gol w tych eliminacjach.

Na drugą bramkę kibice w ORLEN Stadion w Płocku nie musieli długo czekać. W 30. min biało–czerwoni zaatakowali prawą stroną, na lewej biegł Rakoczy i to do niego poszybowała piłka, którą posłał do bramki.

Kibice obejrzeli jeszcze taniec na polu karnym Rakoczego. W finale zawodnik uderzył w długi róg, nie dając najmniejszych szans na obronę Bessonowi. Na przerwę podopieczni Michała Probierza schodzili z trzema strzelonymi bramkami, a Kacper Tobiasz z czystym kontem.

Po przerwie gra się nieco zmieniła. Przez pierwszych dziesięć minut niewiele działo się na murawie poza próbami stworzenia sytuacji. Dopiero w 56. min rzut wolny wykonywała drużyna Probierza. Egzekutorem był Rakoczy, ale do piłki, która leciała w kierunku bramki, nie dał rady dobiec Patryk Peda.

Po dokonanych zmianach w składach, gra wyraźnie siadła. Nie było już celnych strzałów, wykorzystanych do stworzenia groźnych sytuacji kontr. Trudno się jednak dziwić, Polacy wypracowali sobie do przerwy bezpieczną przewagę i nieco cofnęli się na swoje pole karne. Nie spodobało się to kibicom, którzy gwizdami dali znać, że nadal chcą oglądać bramki.

Kosowianie naciskali na zmniejszenie rozmiarów porażki, ale te próby były gaszone w zarodku. Ciekawą akcję stworzyli w 76. min. Po próbie dośrodkowania, jeden z rywali próbował pokonać Tobiasza. W doliczonym czasie gry chciał jeszcze zaskoczyć polskiego bramkarza Dion Berisha, ale to polski golkiper wyszedł zwycięsko z tego pojedynku.

W kolejnym meczu Polacy zmierzą się 12 września na wyjeździe z Estonią. Eliminacje zakończą się 15 października spotkaniem Polska – Niemcy.