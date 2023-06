Blondwłosa ukochana gwiazdy zachwyca ciałem. Oxana Rata będzie gorąco dopingować męża w meczu Mołdawia – Polska

Anna Lewandowska nie wytrzymała. Stanowcza odpowiedź na kąśliwą uwagę, musiała to powiedzieć

Mecz Mołdawia – Polska będzie trzecim spotkaniem podopiecznych Fernando Santosa w aktualnych eliminacjach Euro 2024. Biało-czerwoni zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, zbierając trzy punkty w dwóch meczach. Polacy przegrali 1:3 z Czechami, a następnie pokonali Albańczyków 1:0. Wygrana z Mołdawią będzie bardzo istotna w kontekście potencjalnego awansu na mistrzostwa Europy w Niemczech.

Reprezentacja Mołdawii nie jest faworytem do awansu na mistrzostwa Europy, ale pokazała już, że potrafi napsuć sporo krwi swoim rywalom. W marcowych meczach zanotowali dwa remisy – w tym jeden z Czechami. Biało-czerwoni wyjechali na trudny teren i muszą liczyć się z tym, że ekipa dowodzona na boisku przez kapitana Vadima Ratę postawi twarde warunki.

Rata będzie dopingowany przez Oxanę, piękną żonę, z którą jest w związku już wiele lat. Para wychowuje też swojego potomka, Roberta, który… ma nawet swój profil na Instagramie.

Pani Oxana regularnie pokazuje zdjęcia z życia rodzinnego na swoim Instagramie. Zobacz zdjęcia w galerii poniżej.

Kiedy mecz Mołdawia – Polska?

Mecz Mołdawia - Polska w eliminacjach do Euro 2024 zostanie rozegrany we wtorek 20 czerwca 2023. Początek meczu Mołdawia - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Mołdawia - Polska na antenie TVP 1, TVP Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Stream online z meczu Mołdawia - Polska na stronie Sport.tvp.pl (ZA DARMO) oraz w płatnej usłudze Polsat BOX GO.

