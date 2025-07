Wykupili go z Rosji, teraz go tam… sprzedadzą? Sensacyjne sugestie tureckich mediów na temat reprezentanta Polski

Co na to Jan Tomaszewski? Legendarny bramkarz podkreśla, że są oferty, których się nie odrzuca. Przypomina też piłkarzy, który z powodzeniemgrają i w lidze Arabii Saudyjskiej, i w reprezentacji.

Ronaldo gra, Benzema gra, a my szukamy kwadratowych jaj

- A co ja sądzę o Ronaldo? O Benzemie? O Neymarze? Dostali ofertę i przeszli do tych klubów. Nie słyszałem, żeby Ronaldo nie grał wreprezentacji. Proszę zobaczyć ilu reprezentantów poszczególnych krajów ra obecnie w reprezentacjach. Dziwię się w ogóle, że Robert Lewandowski jeszcze nie gra w Arabii. Idzie się tam, gdzie proponują lepsze warunki. Jakie są przeciwwskazania, żeby Bułka grał w reprezentacji narodowej? Ronaldo gra i potem w kadrze strzela gole. W Arabii bramki są takie same, jak w Europie. Tam są piłkarze na bardzo wysokim poziomie! - podkreśla Tomaszewski.

Transfer Marcina Bułki (25 l.) z francuskiej Nicei do beniaminka ligi Arabii Saudyjskiej NEOM SC wywołał w Polsce ogromne emocje. Jedni podkreślają, że zarobki na poziomie 10 milionów euro rocznie to oferta nie do odrzucenia. Są jednak też tacy, którzy podkreślają, że grając w tak egzotycznej lidze, nie powinien być powoływany do reprezentacji Polski.

Bułka zarobi w Arabii 10 mln euro za sezon

Marcin Bułka miał ofertę z angielskiego z Sunderlandu (beniaminek Premier League), ale wolał sowitą wypłatę w Arabii Saudyjskiej.

- Trudno, żeby Bułka poszedł do jakiegoś klubu za 5 milionów euro, jak tam mu dają 10?! W tej chwili oni tam mają naprawdę mocne drużyny. Jeśli poszedł tam Inzaghi poszedł do Arabii, który prowadził Inter w finale Ligi Mistrzów, to znaczy, że płacą tam świetnie, ale i poziom jestwysoki. Prowadzony przez niego klub ostatnio zatrzymał Manchester City! - zaznacza Tomaszewski.

Czy Bułka straci miejsce w kadrze? Tomaszewski nie ma wątpliwości

Legendarny kadrowicz spodziewa się powołań do reprezentacji dla 25-letniego bramkarza.

- Co to ma za znaczenie, że zagra w Arabii?! Ja uważam, że Bułka zrobił bardzo dobrze i to go nie dyskwalifikuje z gry w reprezentacji. No,chyba że będzie tam puszczał szmaty. Ale tak podsumowując, to innym to nie przeszkadza, a my od razu szukamy kwadratowych jaj – kończy Tomaszewski.

