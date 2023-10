Były reprezentant Polski przejechał się po Arkadiuszu Miliku. Bardzo mocne słowa, nie chce go w reprezentacji!

Reprezentant Polski przejdzie do giganta światowej piłki? Co za doniesienia! Piłkarz komentuje plotki!

Arkadiusz Milik nie ma za sobą najlepszego okresu w reprezentacji. Napastnik Juventusu zawiódł w ostatnich meczach kadry i wylały się na niego dość ostre komentarze. Tym razem, o piłkarzu postanowił powiedzieć Paweł Kryszalowicz. Były snajper kadry nie ma wątpliwości, że Michał Probierz powinien zaufać innemu piłkarzowi.

Arkadiusz Milik nie powinien grać dla kadry? Ostra opinia

Kryszałowicz w rozmowie z "TVP Sport" jest przekonany, że Michał Probierz powinien na jakiś czas odstawić Milika od kadry.

- Zawsze wierzyłem w Arka i nadal wierzę, bo ma świetne umiejętności, ale napastnik regularnie grający w kadrze nie może strzelać dla niej jednego gola na rok. To nie jest statystyka godna takiego zawodnika. Nie byłem jakimś bardzo bramkostrzelnym napastnikiem w reprezentacji, ale ostatnie lata Milika w drużynie narodowej są po prostu dziwnym zjawiskiem. Nie porównuję się do Arka, bo ja nigdy nie grałem w takich klubach jak on – w Ajaksie, Napoli, czy Juventusie. Rozmawiamy jednak o reprezentacji i wszyscy widzimy jak wygląda jego sytuacja. W kadrze mu nie idzie i czas postawić na kogoś innego - mówi Paweł Kryszałowicz.

- Nie byłem typowym snajperem i Arek też nim nie jest. Nie chodzi mi o to, żeby negować umiejętności Milika, bo gdyby ich nie miał, to nigdy nie trafiłby do wspomnianych wcześniej klubów. Reprezentacji od dawna jednak nie daje tyle, co dawał kiedyś. Wierzę jednak, że jeszcze będzie w stanie się odbudować i przyda się kadrze. Na razie konieczna jest przerwa od niej. Taka decyzja w porozumieniu piłkarza z selekcjonerem pomogłaby drużynie, jak i samemu zawodnikowi. Trudno jest odzyskać formę będąc na krótkim zgrupowaniu. Niech Milik skupi się na złapaniu odpowiedniej dyspozycji i pojawi się w przyszłym roku w biało-czerwonych barwach - dodaje były napastnik Eintrachtu Frankfurt i Amiki Wronki.