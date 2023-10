Doktor reprezentacji przekazał nowe informacje o zdrowiu Lewandowskiego. Czy zagra z Wyspami Owczymi i Mołdawią?

Cormo. Atak stopera Porto sprawił, że już w 34. minucie Polaka zastąpił Ferran Torres, jak się później okazało, strzelec jedynego w tym meczu gola. Barca wygrała 1:0, ale teraz musi martwić się o stan zdrowia swojego napastnika. Martwią się również fani reprezentacji Polski, bowiem na horyzoncie są spotkania Biało-Czerwonych z Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Uraz Lewego to temat niezwykle ważny, dlatego bardzo ważny głos w sprawie zabrał Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski. – Robert doznał w meczu z FC Porto silnego stłuczenia goleni tuż nad stawem skokowym. Jest nadzieja, że nie jest to uraz wykluczający go z najbliższych meczów reprezentacji Polski. Liczymy, że czwartkowe badania to potwierdzą – przekazał portalowi Łączy Nas Piłka Jacek Jaroszewski, lekarz kadry narodowej.

Reprezentacja Polski rozegra w październiku dwa spotkania eliminacji Euro 2024. Wyjazdowy mecz z Wyspami Owczymi już 12 października (czwartek), następnie starcie na PGE Narodowym z Mołdawią (niedziela, 15 października).

