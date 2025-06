Euro 2025: Szeroka kadra Polski. Ewa Pajor i spółka szykują się do mistrzostw Europy

Euro 2025: Nina Patalon ogłosiła szeroką kadrę Polski

Na przełomie maja i czerwca reprezentacja Polski kobiet wygrała dwa mecze Ligi Narodów z Irlandią Północną (4:0) i Rumunią (3:0) i wywalczyła awans do najwyższej dywizji A. Przy okazji Ewa Pajor przebiła magiczną barierę 100 meczów w kadrze. Był to jednak zaledwie przedsmak tego, co czeka ją w najbliższych tygodniach. Już 2 lipca rozpoczną się mistrzostwa Europy, na których po raz pierwszy w historii wystąpią Polki. W Szwajcarii na Euro 2025 zagrają z Niemkami (4 lipca), Szwedkami (8 lipca) i Dunkami (12 lipca). Przygotowania do historycznego turnieju rozpoczną 17 czerwca w Arłamowie, a w piątek, 6 czerwca, poznaliśmy szeroką kadrę Polski.

Selekcjonerka Nina Patalon od listopada ubiegłego roku powołała do reprezentacji 28 zawodniczek, z których sięgnęła teraz po 26 nazwisk. Zabrakło tylko Oliwii Szperkowskiej i Natalii Wróbel, z kolei 27-osobową kadrę uzupełniła jako czwarta bramkarka Julia Woźniak.

Szeroka kadra reprezentacji Polski kobiet na Euro 2025

Bramkarki: Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin), Kinga Seweryn (GKS Katowice), Kinga Szemik (West Ham United), Julia Woźniak

Obrończynie: Kayla Adamek (Ottawa Rapid), Jagoda Cyraniak (Górnik Łęczna), Paulina Dudek (PSG), Sylwia Matysik (FC Koeln), Małgorzata Mesjasz (AC Milan), Emilia Szymczak (FC Barcelona), Martyna Wiankowska (FC Koeln), Oliwia Woś (FC Basel), Aleksandra Zaremba (Costa Adeja Tenerife), Wiktoria Zieniewicz (FC Basel)

Pomocniczki: Adriana Achcińska (FC Koeln), Martyna Brodzik (Pogoń Szczecin), Dominika Grabowska (Hoffenheim), Ewelina Kamczyk (Fleury 91), Milena Kokosz (Asane), Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt), Klaudia Słowińska (GKS Katowice)

Napastniczki: Klaudia Jedlińska (Dijon), Nadia Krezyman (Dijon), Natalia Padilla-Bidas (Sevilla), Ewa Pajor (FC Barcelona), Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna), Weronika Zawistowska (Bayern Monachium)

Docelowy 23-osobowy skład na Euro 2025 poznamy za tydzień, 13 czerwca. Niektóre reprezentacje już ogłosiły swoje kadry. Polki przed turniejem czeka jeszcze jeden sparing - 27 czerwca w Mielcu z Ukrainą.

