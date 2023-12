Fani wściekli się po wypowiedzi Matty'ego Casha na temat reprezentacji Polski. Dostał niewygodne pytanie, odpowiedź rozsierdziła wielu

Matty Cash mógł uchodzić za wielkie wzmocnienie reprezentacji Polski, gdy do niej dołączał. Anglik o polskich korzeniach coraz lepiej radził sobie w Aston Villi, która w obecnym sezonie póki co znajduje się w strefie walki o mistrzostwo Anglii. Cash zbiera dużo minut i niezłe recenzje, jednak jego postawa w klubie nie bardzo ma przełożenie na reprezentację – ta prezentuje się słabo jako całość i Cash nie wyróżnia się spośród innych piłkarzy, a poza tym w mijającym roku wiele spotkań go ominęło z powodu urazów. Prawy obrońca z pewnością nie przysporzył sobie także wielkiej sympatii wypowiedzią, jaka pojawiła się właśnie w sieci.

Matty Cash dostał pytanie o reprezentację i klub. Odpowiedź rozzłościła wielu fanów

Matty Cash na przestrzeni ostatnich lat różnie radził sobie w Aston Villi. Obecnie jednak nie może narzekać na brak występów, przez długi czas był podstawowym zawodnikiem drużyny z Birmingham i rzadko zdarzało się, żeby w ogóle nie pojawiał się na boisku podczas meczów swojej drużyny i to na różnych frontach – czy to w lidze, pucharze, czy w Europie.

Polscy kibice wciąż liczą na to, że Cash stanie się ważnym ogniwem drużyny także w reprezentacji Polski, ale ostatnia wypowiedź raczej sympatii mu nie przysporzyła. Jak podał na portalu X profil Transfery Piłkarskie, Matty Cash otrzymał od dziennikarza pytanie, czy wolałby wygrać z Polską EURO, czy zdobyć tytuł mistrza Anglii z Aston Villą. – Bardzo chciałbym wygrać oba, ale myślę, że wygranie Premier League jest niewiarygodne! – miał powiedzieć reprezentant Polski.

Wielu fanów wściekło się na tę wypowiedź, nazywając Casha farbowanym lisem i, delikatnie mówiąc, namawiając go do opuszczenia kadry. Nie brakuje jednak głosów nieco jaśniej patrzących na sytuację – wszak pytanie o wygranie mistrzostwa Europy z Polską to duża abstrakcja, gdy nawet nie zakwalifikowaliśmy się jeszcze na najbliższy turniej tej rangi.

