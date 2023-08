Fernando Santos będzie mógł tylko złapać się za głowę. Seria fatalnych zdarzeń, kolejni piłkarze wypadną z gry?

Poważny apel do Fernando Santosa. Były selekcjoner nie mógł milczeć, wyraził to wprost

Niespodziewanie złe wieści na temat zdrowia Szczęsnego przekazał trener Juventusu, Massimiliano Allegri. Na sobotniej konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Bologną powiedział on, że Szczęsny doznał urazu na treningu i zastąpi go Perin. Póki co nie wiadomo, jak długo pauzować będzie polski golkiper, ale kolejne zgrupowanie kadry już za niewiele ponad tydzień i czasu nie ma wiele. Niestety, to nie był koniec złych informacji. Meczu z PSG nie dokończył także pomocnik RC Lens Przemysław Frankowski, który został zmieniony w przerwie spotkania. Wielu fanów i dziennikarzy było zdziwionych tą zmianą, bowiem Polak nie grał źle przeciwko mistrzom Francji i całkiem dobrze radził sobie przeciwko Kylianowi Mbappe. Portal Sport.pl poinformował, że zmiana dokonana została ze względu na uraz.

Kolejni piłkarze wypadną Santosowi?

Jak się okazało, Frankowski miał doznać kontuzji mięśnia przywodziciela, a w poniedziałek przejdzie dokładne badania w klubie. Przy takim urazie nie jest wykluczone, że wahadłowy po prostu nie zdąży wyleczyć się do meczów reprezentacji Polski, które już 7 września (z Wyspami Owczymi) i 10 września (z Albanią). A może być jeszcze gorzej.

Swoje spotkania nie dokończył także zawodnik AS Roma, Nicola Zalewski. Wciąż stosunkowo młody i obiecujący zawodnik w meczu z Hellasem Verona zderzył się z jednym z rywali, Ondrejem Dudą. Polak dostał barkiem w głowę i padł na murawę. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, bo przez chwilę jego koledzy z murawy nie potrafili go ocucić, a komentator Eleven Sports Tomasz Zieliński stwierdził nawet, że piłkarze musieli „wyciągać mu język”. Ostatecznie Zalewski opuścił murawę o własnych siłach, ale już na nią nie wrócił i nie wiadomo, czy i jak długo będzie pauzował.