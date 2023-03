Fernando Santos go nie powołał, a on dalej strzela! Dawid Kownacki znów z golem dla Fortuny

Grzegorz Krychowiak szczerze o braku powołania do reprezentacji Polski. Wystarczyło jedno słowo, wymowne

Grzegorz Krychowiak odpowiedział na brak powołania do reprezentacji. Piękny gol Polaka, mamy nagranie!

Zabrakło natomiast w tym gronie Dawida Kownackiego, choć – ze względu na jego dobrą serię w spotkania Fortuny Düsseldorf – niektórzy eksperci, jak choćby Paweł Kryszałowicz na łamach „Super Expressu”, postulowali wysłanie mu „karty mobilizacyjnej”. Tak się jednak nie stało; powołanie otrzymał natomiast partner klubowy „Kownasia”, Michał Karbownik.

Sam napastnik – zresztą podobnie jak Grzegorz Krychowiak w lidze saudyjskiej – na negatywną dla niego decyzję selekcjonera odpowiedział po piłkarsku. W trwającym wciąż meczu 2. Bundesligi w Rostoku pomiędzy tamtejszą Hansą a Fortuną (do przerwy goście prowadzą 3:0) były snajper Lecha Poznań już w 12. minucie rozwiązał worek z bramkami, pokonując Markusa Kolke. Była to zresztą polska bramka; asystę przy trafieniu Kownackiego zaliczył bowiem wspomniany Michał Karbownik.

To była już 11. bramka „Kownasia” w 23. występie ligowym (do tego ma na koncie sześć asyst). Dla Karbownika, grającego na lewej obronie, była to z kolei czwarta asysta w 18. grze o punkty; ma też w dorobku jedną bramkę.

