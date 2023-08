Fernando Santos może załamać ręce. Dochodzą fatalne informacje o talencie. Nie tak to miało wyglądać

Kamil Grosicki wróci do reprezentacji Polski? Tego domaga się słynny dziennikarz, rzucił to asystentowi Santosa prosto w oczy

Fernando Santos od jakiegoś czasu szuka idealnego zestawienia defensywy reprezentacji Polski. Mówiło się, że Maik Nawrocki może być jednym z tych, którzy dostaną powołanie od portugalskiego selekcjonera. Sprowadzony do Celtiku z Legii za 5 mln euro piłkarz szybko wkomponował się do drużyny Brendana Rodgersa. Gdyby był zdrowy - byłby pewniakiem do gry w obronie Celtiku w meczu z Rangersami. Wiele wskazuje na to, że hitowe derby Glasgow będzie musiał odpuścić.

Szkockie media informują, że piłkarz nabawił się urazu ścięgna podkolanowego. Na jak długo wykluczy go uraz? Na razie nie wiadomo, ale wiele wskazuje na to, że Nawrocki opuści derby, ale również nie wyleczy się przed startem najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski. To wystartuje 4 września (dzień po derbach Glasgow).

Reprezentacja Polski będzie potrzebowała obrońców już 7 września. Wtedy Biało-Czerwoni zagrają na Stadionie Narodowym z Wyspami Owczymi, trzy dni później w Tiranie mecz z Albanią.

Players currently unavailable through injury:🇺🇸 Cameron Carter-Vickers🇵🇱 Maik Nawrocki🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Stephen Welsh🇯🇵 Reo Hatate🇨🇦 Alistair Johnston 🇰🇷Oh Hyeon-gyu🇦🇺 Marco Tilio🇮🇪 James McCarthy🇮🇪 Mikey Johnston🇯🇵 Yuki Kobayashi pic.twitter.com/DHg2uNlPmQ— Everything Celtic (@aboutceltic) August 21, 2023