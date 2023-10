Fernando Santos skompromitowany do cna. Niesłusznie chwalono go za jeden gest, parodia

Na trzy mecze przed końcem eliminacji mistrzostw Europy 2024 w reprezentacji Polski doszło do zmiany selekcjonera. I jak często dziennikarze mogą narzekać, że danemu trenerowi działacze klubu lub reprezentacji nie dali wystarczająco czasu na zbudowanie drużyny i pozbywają się go zbyt szybko, tak tutaj chyba nikt nie miał wątpliwości, że Fernando Santos, mimo niewyobrażalnie, jak na polskie warunki, CV, nie może już pełnić roli selekcjonera polskiej kadry, bo prowadzi ją od kompromitacji do kompromitacji i nie widać żadnej nadziei na poprawę. Sam Portugalczyk nie dawał także żadnych sygnałów, że mu zależy na poprawie sytuacji, zachowując się z konferencji na konferencję coraz bardziej lekceważąco. Nawet gdy wydawało się, że pożegnał się z klasą, to ostatecznie wszystko wskazuje na to, że kosztami pożegnalnej kolacji obarczył on... PZPN!

Kolejna kompromitacja Santosa. Tym razem poza boiskiem

Niedługo po zwolnieniu Fernando Santosa dziennikarz Krzysztof Marciniak przekazał, że Portugalczyk chciał się miło pożegnać ze współpracownikami i miał zaprosić kilkunastu z nich na kolację. Później okazało się, że spotkał się tylko z dwójką pracowników PZPN – Łukaszem Gawrjołkiem i Jakubem Kwiatkowskim. Nawet po wspomnianym geście bardzo ostro o Santosie wypowiedział się Zbigniew Boniek, dla którego taki ruch nic nie znaczył.

Jak więc nazwać sytuację, w której okazało się, że za wspomnianą kolację ostatecznie musiał zapłacić... PZPN? Takie informacje przekazał bowiem Mateusz Borek. – Doprecyzowałem, uściśliłem pewne fakty dotyczące tego fajnego Fernando Santosa, który zaprosił na kolację Łukasza Gawryjołka, Jakuba Kwiatkowskiego i była tam jeszcze jego małżonka. Muszę Wam powiedzieć, że rachunek ostatecznie trafił do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Za tę pożegnalną kolację trzeba było zapłacić — przekazał słynny dziennikarz na antenie Kanału Sportowego.

Sławomir Peszko broni Roberta Lewandowskiego! "Nie chodzi o naszą przyjaźń" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.