Fernando Santos zdradził tajemnice gry reprezentacji Wysp Owczych. Jest pewny swego

Handlowiec, elektryk, stolarz – to nie serwis ogłoszeń o pracy. To rywale Lewandowskiego i spółki

Już przy okazji konferencji związanej z powołaniami Santos mówił, że przed nim i jego piłkarzami pięć finałów. Polacy po ogromnej wpadce w Kiszyniowie i porażce z Mołdawią 2:3 - muszą pewnie wygrać z Wyspami Owczymi. Tamtejszy futbol w ostatnich latach mocno się rozwinął. Mistrz KI Klaksvik awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wyspy Owcze po raz pierwszy w historii będą mieć zespół w europejskich pucharach. O punkty z Wyspami Owczymi będziemy grać po raz pierwszy. Wcześniej Biało-Czerwoni rozegrali trzy sparingi, za każdym razem wygrywali. Bilans bramkowy: 12:1.

– Wyspy Owcze prezentują styl nordycki. Wszystkie drużyny: Szwecja, Dania czy Norwegia - grają podobnie. Walczą o każdą piłkę, ich ustawienie jest proste (1-4-4-2). Grałem już z Wyspami Owczymi i mam świadomość, co to za drużyna. Gdybyśmy ich nie znali, to może byłoby ciężko, ale ja odrobiłem pracę domową. W meczu z Czechami zagrali inaczej, zagrali piątką obrońców, bo myśleli, że Czesi zagrają z nimi, jak z nami. Czesi ich zaskoczyli i stworzyli im problemy. Jest to drużyna, która dobrze broni, jest skoncentrowana i szybko wychodzi do kontrataku. Nie jest to drużyna, która długo posiada piłkę. Przekazaliśmy piłkarzom różne zdjęcia – wytłumaczył Santos.

Wygrana jest konieczna, bowiem polscy piłkarze po trzech spotkaniach mają tylko trzy punkty - za wygrany u siebie mecz z Albanią. Z każdej grupy awans na Euro 2024 uzyskają dwa pierwsze miejsca. Pierwszy gwizdek w spotkaniu Polska - Wyspy Owcze o godz. 20:45.

