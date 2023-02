Fernando Santos zrezygnował z polskiego asystenta. Cezary Kulesza tłumaczy decyzję Portugalczyka

Piekielnie ważne wieści przed meczem Polska - Albania! Na te informacje czekali kibice, wiadomo co z PGE Narodowym

Fernando Santos w ostatnich dniach nie mógł narzekać na brak zajęć. Portugalczyk wciąż poszukuje mieszkania, które mógłby wynająć na czas pracy z reprezentacją Polski, do tego pojawiał się na kilku meczach PKO BP Ekstraklasy, a musiał też znaleźć czas na spotkanie z Robertem Lewandowskim. Do tego wciąż trwa dobór trenerów, którzy mają stanowić sztab reprezentacji Polski pod wodzą Santosa. Już teraz wiadomo, że dwóch mocnych kandydatów nie znajdzie tam swojego miejsca. Łukasz Piszczek sam zrezygnował z tej możliwości, natomiast Tomasza Kaczmarka skreślił Santos. Cezary Kulesza w rozmowie z Polsatem Sport wyjaśnił powody tej decyzji.

Kulesza tłumaczy decyzję Santosa

Wybór polskiego asystenta dla Portugalczyka nie jest łatwy. Z jednej strony jest wymóg, by w sztabie znalazł się właśnie Polak, z drugiej natomiast musi być to osoba, która nie będzie zbędna i przyda się Santosowi w pracy z kadrą. W rozmowie z Polsatem Sport Cezary Kulesza wyjaśnił, dlaczego Tomasz Kaczmarek nie znalazł uznania selekcjonera.

– Oparliśmy się na opinii trenera Santosa, on uznał, że asystenta wypełniającego takie funkcje już ma w sztabie. To podobnie jak w klubie - nie ściągasz napastnika o profilu takim, jak zawodnicy, których posiadasz. Trener Santos, po rozmowie z Tomaszem Kaczmarkiem, nie chciał na siłę powiększać sztabu, dublować stanowisk, bo nie o to w tym wszystkim chodzi – wyjaśnił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zaprzeczył też, że rozmawiano o zatrudnieniu Grzegorza Mielcarskiego, który już kiedyś współpracował z Santosem.