Gwiazda reprezentacji Polski opuści zgrupowanie. Probierz traci w sumie aż trzech piłkarzy

Reprezentacja Polski już tylko rywalizacją w barażach może uratować awans do Euro 2024. Na PGE Narodowym piłkarze Michała Probierza tylko zremisowali z Czechami 1:1, już wcześniej komplikując sobie kwestie awansu remisem z Mołdawią (też 1:1). Przed kadrą jeszcze jeden mecz, we wtorek w Warszawie zagra sparing z Łotwą.

W ekipie Biało-Czerwonych dojdzie do kilku zmian. Kadrę opuścili Patryk Peda i Mateusz Łęgowski. Obaj dołączyli do młodzieżówki, która we wtorek zagra na wyjeździe mecz eliminacji do Euro U-21 z Niemcami. Okazuje się, że z kadrą może zostać Karol Świderski, który bardzo źle się poczuł w przerwie meczu z Czechami. Napastnik wylądował nawet w szpitalu. PZPN przedstawił raport medyczny. – Karol Świderski w przerwie spotkania z Czechami źle się poczuł. Przeszedł już kompleksowe badania, które potwierdziły, że wszystko jest w porządku. W sobotę zapadła decyzja, że może wrócić do pełnego treningu i normalnie przygotowywać się do spotkania z Łotwą – poinformował doktor Jacek Jaroszewski, cytowany na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

ZOBACZ: Oceny po meczu Polska - Czechy. Najlepszy Zalewski, Lewandowski i Świderski zawiedli

Na zgrupowaniu pozostanie też Piotr Zieliński, który zmagał się z chorobą i dalej przechodzi leczenie. Do Heerenveen wróci Paweł Bochniewicz. Środkowy obrońca zagrał 58 minut w meczu z Czechami, ale ucierpiał w wyniku jednego ze starć z rywalem. – Ma objawy rwy kulszowej i przechodzi terapię, która ma mu pozwolić jak najszybciej wrócić do treningów. Leczenie będzie kontynuował w klubie – dodał Jaroszewski.