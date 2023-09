Gwiazdor kadry kontuzjowany? Jakub Kwiatkowski rozwiał wątpliwości, podał szczegóły

Kolejne bomby spadają na Lewandowskiego. Wojciech Kowalczyk nie miał litości dla kapitana kadry, zrównał go z ziemią

Przed Biało-Czerwonymi dwa istotne spotkania eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Polacy muszą wygrać w czwartek z Wyspami Owczymi i w niedzielę z Albanią, by zbliżyć się do miejsc premiujących awans na turniej w Niemczech.

Piotr Zieliński jest jednym z najważniejszych elementów układanki zespołu Fernando Santosa. Trudno wyobrazić sobie wyjściowy skład bez "Ziela", który ma za sobą mistrzowski sezon w barwach Napoli i całkiem udany początek nowych rozgrywek Serie A.

Bardzo niepokojące informacje na temat 29-latka dotarły po wtorkowym treningu. Zieliński zakończył zajęcia wcześniej, a powodem zejścia z boiska miał być uraz. Okazuje się jednak, że nie ma powodów do obaw. Wątpliwości rozwiał Jakub Kwiatkowski, rzecznik i team menager reprezentacji.

– Bzdura, z palca wyssana informacja. Ktoś im doniósł albo sami podglądali gdzieś. Faktycznie, „Zielu” skończył trening wcześniej, ale też nie 30 minut przed, tylko parę. Po prostu boisko jest dość miękkie, a to obciąża. Jeżeli zawodnik czuje, że jest już tym zmęczony tym, to nie ma co po prostu ryzykować, kończy szybciej trening profilaktycznie. Nie ma żadnej kontuzji. Nie będzie miał żadnych badań, bo po prostu nie musi. Jest w pełni sił – przekazał na łamach serwisu „WP Sportowe Fakty”.

