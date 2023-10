Jakub Kiwior szczerze po wpadce z Mołdawią. "Nie tak miał wyglądać ten mecz"

Zawsze czegoś brakowało...

Mołdawia prowadziła po golu, który strzelił Ion Nicolaescu. W drugiej połowie wyrównał Karol Świderski. - Dla nas nie było to szczęśliwe spotkanie - tłumaczył Jakub Kiwior po zawodach. - Nie potrafiliśmy wstrzelić się w bramkę, nie potrafiliśmy wykorzystać swoich sytuacji w drugiej połowie. Ciężko się schodzi do szatni, gdy przegrywasz 0:1. Nastawiliśmy się dobrze na drugą połowę. Wyszliśmy i zaczęliśmy grać w piłkę. Jednak zawsze czegoś brakowało w końcowej sytuacji. Najpierw jest smutek. Ciężko po takim meczu zastawiać się, czemu coś nie wyszło, a co można było zrobić lepiej - stwierdził obrońca Arsenalu.

Każdy po spotkaniu był smutny

W grupie prowadzi Albania przed Czechami i Polską. Mołdawia jest na czwartym miejscu. - Czy Mołdawia nas zaskoczyła? Wydaje się, że nie. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz i byliśmy przygotowani na wszystko - powiedział obrońca kadry. - Napastnicy rywali dostawali kartki, więc to świadczy o tym, jak podeszli do tego meczu. Wydaje się, że mamy takich piłkarzy, którzy zdają sobie sprawę, ze był to dla nas ważny mecz. Nikt nie chciał się przemotywować, bo wiemy jak to może negatywnie działać. Na pewno byliśmy dobrze przygotowani, ale tak jak mówiłem wcześniej, czegoś tam brakowało. Każdy po spotkaniu był smutny, nie miał ochoty, aby się odezwać. Każdy zdawał sobie sprawę z tego, że nie tak miał wyglądać ten mecz. Każdy zastanawiał się nad tym, co można było zrobić lepiej - przyznał Kiwior.

