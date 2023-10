Jan Tomaszewski nie miał litości dla Arkadiusza Milika. Mocno pojechał po napastniku Juventusu, nie widzi dla niego miejsca

Reprezentacja Polski w debiucie Michała Probierza w roli selekcjonera nie zagrała spektakularnego meczu z Wyspami Owczymi. Oczywiście, teren był trudny – silny wiatr, deszcz, sztuczna murawa, ale zespół Wysp Owczych jest złożony z półamatorów. Mimo to kibice mogą mieć nieco więcej pozytywnych odczuć, niż po poprzednich meczach Polaków w eliminacjach EURO 2024. Teraz wynik meczu został otwarty już w 4. minucie, gdy do siatki strzałem zza pola karnego trafił Sebastian Szymański. Krótkimi momentami nasi zawodnicy oddawali inicjatywę, lecz gdy atakowali, robili to zdecydowanie groźniej niż rywale i groźniej, niż w meczu na PGE Narodowym. Jak zostało wspomniane, nie każdy zawodnik zasłużył na pochwałę, a zdecydowanie najsłabszym ogniwem był Arkadiusz Milik.

Jan Tomaszewski ostro o Miliku. Nie widzi dla niego miejsca w pierwszym składzie

Jan Tomaszewski nie był do końca zadowolony z gry całej naszej drużyny i podkreślił, że liczy się dla niego przede wszystkim wynik. Ale mówiąc o poszczególnych piłkarzach i ich ocenie, to szczególnie mocno dostało się Milikowi, który był podstawowym napastnikiem w tym spotkaniu. Dla byłego bramkarza reprezentacji Polski nie ma już miejsca dla Milika w pierwszym składzie Biało-Czerwonych.

– Niejednokrotnie o tym mówiliśmy. Arek miał swoją szansę, widziałem w nim zawodnika, który ma ten „nos” i wie gdzie się ustawić, tylko jeszcze nie potrafił tego wykorzystać. (…) Niestety, nie złapał tego „bakcyla” strzeleckiego, tak jak złapał Robert Lewandowski, że gdzie nie gra, to strzela te bramki. On tego nie ma – powiedział Tomaszewski w programie live „Super Expressu”

Legendarny bramkarz stwierdził nawet, że słaba gra Milika wpływa na mentalność całego zespołu. – W tym momencie on podłamuje zespół, cały zespół. Oczywiście, on strzela bramki w Juventusie, ale to jest przypadek. I on w tym momencie nie strzeli jednej, drugiej sytuacji i ci z tyłu za głowę się łapią, że znowu nie strzeliliśmy – dodawał.

Zdaniem Tomaszewskiego miejsce Milika jest na ławce i powinien on wchodzić tylko na końcówki. – Wchodził Świderski i kapitalnie uzupełniał Lewandowskiego. Teraz wszedł Buksa, strzelił bramkę. Nie widziałem już Arka Milika w drużynie. Oczywiście, na końcówkę może wejść, bo dużo potrafi, ale od początku jak gra, to widać, że nie poprawił swojej skuteczności – ocenił były reprezentant Polski.