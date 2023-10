Jan Tomaszewski ostro o reprezentacji Polski. Nie hamował się, mówi o kompromitacji!

Oczernił reprezentanta Polski, więc zapłaci miliony? Nicola Zalewski pójdzie do sądu, jest też oficjalne stanowisko jego klubu

Jan Tomaszewski uderzył ostro w reprezentację Polski. Legendarny bramkarz wziął udział w łączeniu z Super Expressem, w którym podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat gry kadry narodowej i nie hamował się w swoich sądach, mówiąc jasno, że piłkarze powinni przestać nas kompromitować!

Jan Tomaszewski ostro o reprezentacji Polski. Uderzył z całej siły

Jak mówi Tomaszewski, to co Polacy pokazali w meczach eliminacji mistrzostw Europy, nosi znamiona wielkiej kompromitacji.

- Oni nas skompromitowali. Bo jeśli jeden zawodnik jest wart więcej niż cała reprezentacja Albanii, czy Mołdawii, to my Polacy, ten 12 kibic jest skompromitowany. - uderzał Tomaszewski.

- - Taki los zgotowali i sami na siebie wyrok kasacji. Koniec, nie ma co dyskutować. (...) Przed meczem z Mołdawią moi młodsi koledzy, pana reprezentacja Panie redaktorze, moja reprezentacja, miała wszystko w swoich rękach. (...) Jeśli wy nie potraficie, najlepsze pokolenie piłkarskie wygrać z Mołdawią, to dziękuje. To odejdźcie z tej drużyny i przestańcie nas denerwować i kompromitować. - powiedział dobitnie Jan Tomaszewski.