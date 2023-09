Jan Tomaszewski uderzył mocno w reprezentację Polski. Nie hamował się, mocne słowa

Jan Tomaszewski w mocnych słowach uderzył w reprezentację Polski. Legendarny bramkarz polskiej kadry wziął udział w specjalnym łączeniu "Super Expressu", w którym legenda polskiej piłki podsumowała mecz Polski z Albanią i zrobiła to w srogich słowach. Te słowa oddają chyba wszystkie uczucia polskich kibiców.

Jan Tomaszewski ostro o reprezentacji Polski. Nie miał nawet cienia litości.

- Można się już pokusić o podsumowanie całej naszej w fazie grupowej. (...) To była najsłabsza grupa w trakcie mistrzostw Europy. Mieliśmy grać tak jak z Francją, a nie jak z Argentyną. Miał być spacerek i cementowanie drużyny na Mistrzostwy Europy. Ja żeby zmotywować moich kolegów jeszcze dwa dni temu, czy trzy dni temu, mówiłem, Panowie, wy ten mecz musicie wygrać! Jesteście lepsi! (...) Niestety, pokazali to wszystko do dwudziestej minuty, do tej bramki nieuznanej. Później był marazm. - stwierdził legendarny bramkarz w rozmowie z "Super Expressem".

- - Nie mamy drużyny, koniec kropka. Następnie można podsumować jeszcze to, co się wydarzyło. Przede wszystkim ten granat w to boisko (wywiad Lewandowskiego - przyp. aut.) nie zadziałał. Ale jak miał zadziałać, jak co mecz gramy w innym ustawieniu (...) Gramy jakiś futbol niewiadomo jaki. Santos prowadził Portugalię i grał cały czas jedną dziewiątką. Nie było tak, że kombinował i miał jakiś styl. Tutaj tego stylu po prostu nie było. Tu się trzeba zastanowić nad tym, co robić. O tym z resztą mówił Lewandowski, że trzeba znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. Zieliński powiedział po tym meczu, że przegraliśmy walką. Nie rozumiem tego. To znaczy, że wy grając w klubach nie walczycie? O co tutaj chodzi! - powiedział Tomaszewski.