Jerzy Dudek mocno uderzył w PZPN! Były reprezentant Polski nie mógł przejść obok tego obojętnie, szczere słowa

Po zakończonym mundialu w 2022 roku, PZPN był bezwzględny wobec wcześniejszego selekcjonera - Czesława Michniewicza. Umowa 53-latka nie została przedłużona, mimo że został spełniony warunek, czyli awans z grupy. Na miejsce Polaka został zatrudniony Fernando Santos, który w przeszłości sięgał po mistrzostwo Europy prowadząc reprezentację Portugalii. Niestety wyniki "biało-czerwonych" za jego kadencji były dalekie od idealnych, dlatego po kilku miesiącach współpracy został zwolniony, a na jego miejsce został zatrudniony Michał Probierz. Szkoleniowiec "wywalczył" szansę na wystąpienie na mistrzostwach Europy, jednak aby do tego doszło drużyna z Robertem Lewandowskim na czele musi zwyciężyć dwa mecze w barażach.

W 2023 roku kibice byli świadkami wpadek nie tylko reprezentacji Polski, ale także PZPN. W ostatnim czasie serwis "meczyki.pl", przekazał co wydarzyło się w szeregach polskich władz podczas MŚ w Katarze. Całe zamieszanie skomentował Jerzy Dudek w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". - Złe wyniki kadry rodzą frustrację, a frustracja rodzi negatywne opinie o PZPN. Szefowie Związku zapomnieli, że piłka nożna jest sportem uprzywilejowanym. Nie tylko patrzą na nią miliony Polaków, ale też prześwietlają ludzie z innych dyscyplin. Szefowie PZPN nie powinni dawać pretekstów dziennikarzom, by opisywali ich libacje. Nawet mała dawka alkoholu może wywołać duże szkody wizerunkowe. Tak to działa w mediach. (...) To wywołuje w kibicach powszechne wrażenie, że polska piłka nożna jest patologią. A przecież jest to skrajna, dla wielu ludzi krzywdząca opinia - przekazał w wywiadzie były reprezentant Polski.