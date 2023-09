Już dzisiaj wszystko może stać się jasne! Kulesza wybrał miejsce, to oni jako pierwsi poznają nazwisko selekcjonera

Marek Papszun, Michał Probierz, a może Jan Urban? Polscy kibice już jutro, tj. w środę 20 września poznają nazwisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Okazuje się, że już dzisiaj będą osoby, które poznają nazwisko następcy Fernando Santosa, a tak przynajmniej wynika z ustaleń Piotra Koźmińskiego z "WP. SportoweFakty". Wiemy, gdzie dojdzie do spotkania najważniejszych postaci polskiej piłki. Wszystko zostało wyjawione.

Kulesza już dziś ma przedstawić decyzję. Wybrał miejsce, wszystko stanie się jasne

Według ustaleń Piotra Koźmińskiego, do spotkania w sprawie nowego selekcjonera dojdzie już dziś, to jest 19 września 2023 roku w hotelu Double Tree by Hilton. jest to miejsce istotne dla polskiej piłki, to właśnie tutaj na zgrupowaniach przed meczami reprezentacji nocują piłkarze kadry. To właśnie dziś, Kulesza ma przekazać działaczom i współpracownikom, jaką decyzję podjął i przedstawić ją jutro opinii publicznej. Przypomnijmy, że wśród nazwisk kandydatów do objęcia posady po Fernando Santosie wymienia się najczęściej Marka Papszuna i Michała Probierza. Mieczysław Golba, wiceszef związku, wskazał w rozmowie z "TVP Sport", że swoje szanse na stanowisko ma także Jan Urban.