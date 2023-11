Karol Świderski nie gryzł się w język porównał obu piłkarzy! Napastnik wypunktował słabe strony Roberta Lewandowskiego, Kamil Glik robił to lepiej

Reprezentant Polski zrobił to specjalnie dla kadry! Mało kto by się na to zdecydował, wielkie poświęcenie dla drużyny!

Aktualna sytuacja w jakiej znajduje się piłkarska reprezentacja Polski nie może zadowalać kibiców. Po mistrzostwach świata sytuacja jest kiepska, rozpoczynając od zatrudnienia Fernando Santosa, pod którego wodzą "biało-czerwoni" wypadali bardzo słabo na murawie, co potwierdzają wyniki w ramach eliminacji mistrzostw Europy. PZPN podjął decyzję o zwolnieniu Portugalczyka i na ławce trenerskiej zasiadł Michał Probierz. Kadra z nowym selekcjonerem wygrała z Wyspami Owczymi 2:0, jednak remis z Mołdawią mocno pokrzyżował plany bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy. Od mundialu do reprezentacji Polski nie został powoływany Kamil Glik, który jak się okazuje potrafił podnieść głos w szatni.

Karol Świderski wprost o atutach Kamila Glika! Robert Lewandowski wypada w tym zestawieniu blado

Karol Świderski w rozmowie z portalem "meczyki.pl" powiedział wprost, jak wyglądała sytuacja w szatni, kiedy był w niej Kamil Glik. - Glik ma taki dobry charakter w szatni. On jak coś krzyknął, mówił, to się go słuchało, miał taki mocny głos. Rzadko się odzywał, przed ważniejszymi meczami, ale jak już coś powiedział, to trafiało do ciebie - przekazał Świderski.

- Lewandowski jak coś mówi, to bardziej na spokojnie. Ma też pewnie mocny charakter, ale jeśli chodzi o to, gdy ktoś ma krzyknąć, to Glik miał to chyba na najlepszym poziomie w kadrze - porównał piłkarz Charlotte FC.