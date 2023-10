Karol Świderski wykorzystał brak Roberta Lewandowskiego, ta zmiana nie przejdzie bez echa

Trwa zgrupowanie, jakich w ostatnich latach praktycznie nie było. Bez Roberta Lewandowskiego. Kadra przygotowuje się do dwóch meczów eliminacyjnych do Euro 2024. Polacy zagrają w czwartek na wyjeździe z Wyspami Owczymi, a w niedzielę na Stadionie Narodowym z Mołdawią. W obu tych meczach konieczna jest pewna wygrana, by przedłużyć nadzieje (i tak nie za duże) na bezpośredni awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Lewandowski kadrze nie pomoże, bowiem odniósł kontuzję w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto. Uraz stawu skokowego jest na tyle poważny, że zagrożony jest również występ Lewego w El Clasico, które dopiero 28 października.

Lewandowskiego ostatni zabrakło w kadrze w meczu o punkty, gdy ta mierzyła się w Lidze Narodów z Holandią (remis 2:2 w Rotterdamie w czerwcu 2022). Polski snajper był poza kadrą meczową, ale był z zespołem. Pamiętamy jesień 2020 roku, gdy kapitana rzeczywiście zabrakło, a z "9" na plecach grał Jakub Moder. Teraz znów "dziewiątka" była do wzięcia. Jak informuje "Przegląd Sportowy" - już znalazła nowego właściciela. Okazuje się, że w najbliższych dwóch spotkaniach to Karol Świderski będzie miał szansę, by zaprezentować się z numerem 9 na plecach. Piłkarz Charlotte FC ma za sobą dobry sezon w Stanach Zjednoczonych. Zagrał 29 spotkań w MLS, strzelił w nich 12 goli i zaliczył pięć asyst.

Świderski z "9", a Piotr Zieliński z "10". Pomocnik SSC Napoli za to - chyba na stałe - przejmie "dziesiątkę", którą w ostatnich latach nosił na plecach Grzegorz Krychowiak. Zawodnik Abha Club zrezygnował z dalszych występów w reprezentacji, a "Zielu" postanowił na tym skorzystać, przejmując numer po starszym koledze.

