Rozbieżności zaczynają się już na etapie indywidualnych kontraktów w klubach. Zawodniczki ekstraligi liczyć mogą na kilkutysięczne apanaże – a więc co najmniej dziesięciokrotnie mniejsze, niż przeciętny gracz męskiej ekstraklasy. W innych krajach – nawet tych, w których żeńska piłka cieszy się wielką popularnością – te proporcje wyglądają podobnie.

Ewa Pajor kontra Robert Lewandowski: porównanie zarobków w Barcelonie

Kiedy Ewa Pajor przenosiła się do Barcelony, zagwarantowała sobie – w myśl medialnych przekazów – przychody na poziomie 500 tys. euro za sezon. I choć nazywana bywa „Lewandowskim w spódnicy”, nijak się z kapitanem męskiej reprezentacji (i kolegą klubowym) równać nie może, skoro ten w obecnym sezonie „pokwituje” ok. 32 mln euro. Najlepiej ponoć zarabiająca piłkarka świata – Aitana Bonmati, też z Barcy - zbliża się w swych zarobkach do miliona euro…

EURO 2024 vs. EURO 2025: przepaść w puli nagród

Podobnie rzecz wygląda w przypadku premii UEFA. Kwota przeznaczona przez UEFA na wypłaty dla uczestników męskiego EURO 2024 wyniosła aż 331 mln euro. Za sam awans do finałów ME każda z reprezentacji otrzymywała ok. 9,25 mln euro. Remis w fazie grupowej wart był pół miliona euro, wygrana – dwa razy więcej.

W przypadku pań – i trwającego turnieju w Szwajcarii – europejska federacja na nagrody przeznaczyła… 41 mln euro. Każda z szesnastu federacji, która ma swego przedstawiciela w finałach, może liczyć na wpływ z kasy UEFA ok. 1,8 mln euro (ponad pięć razy mniej niż w przypadku męskich drużyn). Dziesięciokrotnie niższe są premie za konkretne rezultaty: 50 tys. za remis, 100 tys. - za wygraną.

Kluby na EURO: kolejne szokujące dysproporcje

Szokująco wygląda też porównanie kwot przeznaczonych dla klubów, z których pochodzą uczestnicy i uczestniczki finałowych zmagań. Mowa o premiach za sam fakt znalezienia się zawodnika w kadrze oraz za czas spędzony przez niego na zgrupowaniu i samym turnieju. W przypadku panów UEFA rozdysponowała między kluby sumę 240 mln euro. U pań będzie to… 9 mln euro (choć pamiętać należy, że w EURO 2025 gra tylko 16 reprezentacji).

PZPN i równość? Procent się zgadza

Mniej więcej „równość” – przynajmniej pozorna… - panuje za to w procencie wypłaconym polskim reprezentantom i reprezentantkom przez PZPN. Obie kadry – w myśl sygnałów płynących ze związku - otrzymują ok. 33 procent premii, jaka wpływa na konto naszej federacji z UEFA z tytułu awansu do finałowego turnieju.

Gdzie i kiedy oglądać Polki?

Mecz Polska – Niemcy w ramach 1. kolejki EURO 2025 w grupie C rozpocznie się w piątek, 4 lipca, o godz. 21.00 na stadionie w Sankt Gallen. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

