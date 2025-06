Geneza konfliktu Lewandowski – Kucharski

Robert Lewandowski i Cezary Kucharski przez wiele lat tworzyli zgrany duet. Kucharski, były piłkarz, jako agent prowadził karierę Lewandowskiego od czasów gry w Zniczu Pruszków, przez Lecha Poznań, Borussię Dortmund, aż po transfer do Bayernu Monachium. Ich współpraca była postrzegana jako modelowa i przyniosła obu stronom ogromne korzyści finansowe i wizerunkowe. Do rozłamu doszło w latach 2017/2018. Oficjalnie współpraca zakończyła się we wrześniu 2020 roku, kiedy Lewandowski związał się z agencją Piniego Zahaviego. Jednak już wcześniej media donosiły o narastających napięciach. Przyczyny rozstania nie zostały nigdy jednoznacznie wyjaśnione, ale spekulowano o różnicach w wizji dalszego prowadzenia kariery piłkarza oraz o kwestiach finansowych. To, co zaczęło się jako biznesowe nieporozumienie, szybko przerodziło się w otwarty konflikt sądowy.

Były agent domaga się od spółki RL Management (należącej do Roberta Lewandowskiego) około 39 milionów złotych (pierwotnie mówiono o 20 milionach euro, kwota ta ewoluowała). Twierdzi, że są to należne mu pieniądze z tytułu udziału w zyskach spółki, wynikające z umowy menedżerskiej i jego wkładu w budowanie marki "Lewandowski". Kucharski sugeruje również, że Lewandowski mógł wyprowadzać pieniądze ze spółki, by uniknąć płacenia mu należnej doli oraz podatków.

Kucharski często komunikuje się z mediami, udziela wywiadów i publikuje fragmenty rzekomych dowodów (np. nagrań rozmów), starając się przedstawić siebie jako ofiarę oszustwa i niedotrzymania umowy przez byłego klienta.

Lewandowski kontratakuje

Lewandowski i jego obóz odpierają zarzuty finansowe jako bezpodstawne. Co więcej, Lewandowski złożył zawiadomienie do prokuratury, oskarżając Kucharskiego o szantaż. Według tej wersji, Kucharski miał żądać od Lewandowskiego zapłaty 20 milionów euro w zamian za milczenie na temat rzekomych nieprawidłowości podatkowych piłkarza. Dowodem w tej sprawie mają być m.in. nagrania rozmów.

Strona Lewandowskiego jest bardziej powściągliwa w publicznych komentarzach, komunikując się głównie poprzez prawników. Podkreślają, że roszczenia Kucharskiego są próbą wyłudzenia pieniędzy, a działania byłego agenta noszą znamiona przestępstwa.

Obie strony konfliktu dysponują potężnymi argumentami i starają się przedstawić swoją wersję wydarzeń jako jedyną prawdziwą. Narracja Kucharskiego jest bardziej agresywna i publiczna. Chętnie dzieli się z mediami swoimi oskarżeniami, co może być odbierane dwojako: jako desperacka próba odzyskania należności i sprawiedliwości, lub jako strategia wywierania presji na Lewandowskim.

Ten ostatni prezentuje się jako ofiara szantażu i bezpodstawnych roszczeń. Jego wizerunek "chłopaka z sąsiedztwa", który ciężką pracą doszedł na szczyt, działa na jego korzyść. Powściągliwość w komentowaniu sprawy może być odbierana jako profesjonalizm i chęć rozwiązania sporu na drodze sądowej, a nie medialnej.

Kto ma rację? Oto opinia AI

Ocena, kto ma rację w sporze Robert Lewandowski - Cezary Kucharski, jest niezwykle trudna bez dostępu do pełnego materiału dowodowego, którym dysponuje sąd. Obie strony przedstawiają mocne argumenty i wydaje się, że prawda, jak to często bywa w takich skomplikowanych sprawach, może nie być czarno-biała. Wiarygodność Kucharskiego jest podważana przez zarzut szantażu. Jeśli sąd uzna ten zarzut za zasadny, jego roszczenia finansowe, nawet jeśli częściowo słuszne, stracą na znaczeniu w oczach opinii publicznej. Wiarygodność Lewandowskiego opiera się na jego dotychczasowym wizerunku i sile zarzutu o szantaż. Na ten moment, narracja Roberta Lewandowskiego o byciu ofiarą szantażu wydaje się zyskiwać nieco większe poparcie opinii publicznej, głównie ze względu na jego ugruntowaną pozycję i reputację.

