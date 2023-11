Koniec marzeń! Polska bez bezpośredniego awansu na EURO, zostają nam baraże

Probierz zaskoczył składem

Do meczu Polacy przystąpili wiedząc, że cały czas pozostają w grze o wywalczenie bezpośredniego awansu na EURO. Stało się to po tym, jak w Kiszyniowie Mołdawia zremisowała bowiem z Albanią 1:1, co było jednym z warunków. Trener Michał Probierz zaskoczył zestawieniem wyjściowej jedenastki na starcie z Czechami. W pierwszym składzie pojawiło się trzech środkowych pomocników: Damian Szymański, Bartosz Slisz i Jakub Piotrowski. Na ławce pozostał Piotr Zieliński.

Piotrowski z premiowym golem

Jednak początek należał do Czechów, którzy rzucili się na Polaków, spychając ich do głębokiej defensywy. Zaczęli tak, jak w Pradze na starcie eliminacji, gdy szybko strzelili dwa gole. W Warszawie im się nie udało. Po tym szturmie gości do głosu zaczęli dochodzić Biało-czerwoni. Aktywny był szczególnie Nikola Zalewski, który wrócił do kadry. Poprzednie zgrupowanie spędził w drużynie młodzieżowej. To on jako pierwszy sprawdził czujność bramkarza Czechów. Później pomocnik Romy przeprowadził rajd lewą stroną i dośrodkował na pole karne. Jego akcję na bramkę zamienił Jakub Piotrowski dla którego był to dopiero drugi występ w drużynie narodowej. Debiutował przed miesiącem w wyjazdowym meczu z Wyspami Owczymi. Pomocnik Ludogorca Razgrad ma ostatnio dobry okres, bo strzelał także gole dla mistrza Bułgarii w lidze i europejskich pucharach. Pierwszą część Polacy kończyli w dobrych humorach. Prowadzili 1:0, a ten wynik pozostawiał nas w grze w walce o wywalczenie przepustki na EURO.

Koszmarny początek po przerwie

Po przerwie w naszym zespole doszło do zmiany. Nie pojawił się Karol Świderski, który został odwieziony do szpitala. Niestety, to nie koniec złych informacji dla naszego zespołu. Druga połowa zaczęła się katastrofalnie. Wystarczyła chwila nieuwagi. Po jednym z dośrodkowań na pole karne do piłki dopadł Tomas Soucek i pewnym strzałem pokonał Wojciecha Szczęsnego. Bohater Czechów kończył spotkanie z bandażem na głowie. To efekt walki z Janem Bednarkiem. Goście mogli nawet pokusić się o drugą bramkę. Tym razem szczęście było po naszej stronie. W ostatnim kwadransie z rzutu wolnego groźnie uderzał Robert Lewandowski. Jednak jego strzał wybronił czeski bramkarz. Polacy walczyli do końca, ale nie zdołali strzelić zwycięskiej bramki. Kończymy fazę grupową eliminacji na trzecim miejscu. Mecz w Ołomuńcu między Czechami i Mołdawią nie ma dla nas znaczenia. Szanse na bezpośredni awans już straciliśmy. Teraz pozostają nam tylko baraże. Możemy skończyć te eliminacje na czwartej pozycji. To wstyd, bo po losowaniu skazywani byliśmy jako główny kandydat do awansu.

