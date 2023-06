Królewskie warunki reprezentacji Polski w Mołdawii! Zamieszkają obok... domu Puszkina [KORESPONDENCJA Z KISZYNIOWA]]

We wtorek gramy z Mołdawią

Obok nowoczesnego hotelu znajduje się bowiem niepozorny z wyglądu dom, ale mający niesamowitą historię. W 1820 roku mieszkał w nim słynny rosyjski pisarz Aleksander Puszkin, zesłany do ówczesnej Besarabii przez administrację carską. Dziś miejsce pełni rolę muzeum, do którego wejść może każdy. Również piłkarze, którzy będą koncentrować się i wypoczywać przed bojem o trzy punkty z Mołdawią.

Mołdawia - Polska. Mecz eliminacji do Euro 2024 już we wtorek

A co do samego hotelu. Courtyard by Marriott jest położony bardzo blisko centrum miasta. Obiekt świeci nowością, został otworzony w 2019 roku. W hotelu znajduje się 120 pokoi, a każdy z nich ma wygodne łóżko i dużo przestrzeni wypoczynkowej. Głodni znajdą posiłek w położonych obok hotelu restauracjach: Don Taco, Seasons Brasserie i Tiramisu European Restaurant. Zła wiadomość dla kibiców, którzy w ostatniej chwili chcieliby zamieszkać z piłkarzami – na dzień meczu nie ma żadnych wolnych pokoi.

