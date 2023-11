Krzysztof Piątek wróci do kadry? "Przy tym trenerze czuł się dowartościowany"

Budował jego pewność siebie

Największy wpływ na rozwój Piątka na poziomie ekstraklasy miał Michał Probierz, który pracował z nim w Cracovii.- To pod jego kierunkiem w Cracovii eksplodował talent Piątka - powiedział Andrzej Bolisęga w rozmowie z "Super Expressem", jeden z jego pierwszych szkoleniowców. - Krzysiek zawsze podkreślał, że to trener Probierz dał mu moc. Przez to, że mianował go kapitanem, że wykonywał rzuty karne. Czuł się w ten sposób dowartościowany. Trener Probierz budował jego pewność siebie, budował jako piłkarza. To sprawiło, że ten rozwój był dynamiczny. Szkoleniowiec w wywiadach przewidywał progres napastnika. Nie pomylił się w jego ocenie. Piątek jeszcze pokaże moc - przekonywał.

Jacek Magiera o Cracovii i Mateuszu Żukowskim. Trener Śląska mówi o równowadze, harmonii i poszukiwaniu klucza

Musi potwierdzić zwyżkę formy kolejnymi golami

Czy trener Michał Probierz przypomni sobie o byłym podopiecznym i powoła go do reprezentacji Polski? - Jestem przekonany, że powołanie do kadry przyjdzie - ocenił Bolisęga. - Jest jednak warunek: Krzysiek musi potwierdzić zwyżkę formy kolejnymi golami. Każdy trener chciałby mieć takiego piłkarza jak Piątek. On jest niekonwencjonalny. W kadrze dał się poznać jako niebezpieczny i skuteczny napastnik, co potwierdzał strzelanymi golami po wejściach z ławki. Trener Probierz na pewno widzi potencjał zawodnika, który jako zmiennik może odmienić przebieg meczu. Na pewno selekcjoner będzie chciał na niego postawić. Pewnie także ucieszył się z tego, że jego były podopieczny w końcu się przebudził - zaznaczył były szkoleniowiec polskiego napastnika.

Kamil Grosicki włączył TURBO! Kapitan Pogoni idzie na rekord, statystyki mówią wszystko

Sonda Czy Michał Probierz przy braku awansu na Euro 2024 powinien zostać zwolniony? Tak Nie

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej