Marcin Bułka doceniony we Francji! Za nim potężne nazwiska, liczby mówią wszystko

Polski bramkarz przyczynił się do niespodzianki, jaką jest druga pozycja Nicei w tabeli Ligue 1. Statystyki Bułki są kapitalne, we wszystkich klasyfikacjach prowadzi, to aktualnie najlepszy bramkarz w lidze francuskiej. Były bramkarz PSG w pięciu spotkaniach zaliczył czyste konto, nikt w Ligue 1 nie może się pochwalić lepszym wynikiem. Za nim golkiperzy z trzema spotkaniami zakończonymi "na zero": Marco Bizot (Stade Brestois 29), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Lucas Chevalier (LOSC Lille) i Pau López (Olympique Marsylia).

Polak obronił już w tym sezonie dwie jedenastki (obie w meczu z AS Monaco), co oczywiście daje mu stuprocentową skuteczność. Oprócz niego strzał z jedenastu metrów bronili (raz) Benjamin Lecomte z HSC Montpellier i Remy Descamps z FC Nantes.

Bułka w wielkiej piłce znalazł się poprzez transfer do Chelsea, która jednak oddała go do Paris-Saint Germain. W stolicy Francji postawiono jednak na innych, a Bułka przeniósł się do Nicei. Aktualna forma sprawiła, że dostrzegł go selekcjoner Fernando Santos i obecny szef kadry - Michał Probierz. Golkiper został powołany, a raczej "dowołany" w miejsce Bartłomieja Drągowskiego. Bramkarz Spezii Calcio nabawił się urazu. Zapewne Bułka będzie tylko rezerwowym w meczach z Wyspami Owczymi (12 października) i Mołdawią (15 października).

