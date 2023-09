Mariusz Pudzianowski w ostrych słowach o reprezentacji Polski! Były strongman nie mógł zareagować inaczej, mocne stanowisko gwiazdy KSW

Nie tak miały wyglądać eliminacje mistrzostw Europy w wykonaniu reprezentacji Polski. Przed rozgrywkami "biało-czerwoni" byli stawiani w roli mocnego faworyta do zwycięstwa grupie E, do której trafiły drużyny Albanii, Czech, Mołdawii oraz Wysp Owczych. Podopieczni Fernando Santosa rozpoczęli od wysokiej porażki z ekipą prowadzoną przez Jaroslava Silhavy 3:1, w kolejnym starciu z Albanią górą byli Polacy. Niestety zespół z Robertem Lewandowskim na czele w czerwcu odniósł niespodziewaną porażkę z Mołdawią, a w ostatnim meczu został pokonany przez Albanię. Jedyne trzy punkty "biało-czerwoni" zdobyli podczas pojedynku z Wyspami Owczymi. Nic nie jest jeszcze przekreślone w sprawie awansu, jednak sytuacja jest mocno utrudniona.

Mariusz Pudzianowski uderzył pięścią w stół! Były strongman nie może już na to patrzeć

Zawodnik KSW często udziela się w mediach społecznościowych, z reguły są to wspomnienia z jego startów w zawodach strongman, bądź nagrania z codziennej rutyny treningowej. Pudzianowski tym razem udostępnić swoje zdjęcie w stroju piłkarskim, sugerując, że jest gotowy objąć kadrę po Santosie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, jednak takiego szkoleniowca na pewno Polacy musieliby się bać. Nie zabrakło także opisu pod fotografią. - Fernando Santos na wylocie! Dużo pracy przed nami! Tylko to coś da! Skoro tyle razy zmienialiśmy trenerów i nic to nie dało, to widocznie pora zmienić zawodników!!! - można przeczytać.