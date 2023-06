Mateusz Bogusz podbija Amerykę. Co za rajd, a potem gol, którym zapisał się w historii MLS [WIDEO]

Imponujący początek w Kalifornii

Dorobek Polaka to 11 występów, z czego siedem razy zagrał w wyjściowej jedenastce. W poprzedniej kolejce, z Kansas City, wypracował bramkę. Teraz znów ma powody do zadowolenia, bo przyczynił się do triumfu zespołu. Trzeba przyznać, że mecz z Seattle Sounders rozpoczął z rozmachem i dał impuls drużynie z Kalifornii.

Został wybrany MVP meczu

Na samym początku zawodów to właśnie on zainicjował bramkową akcję. Przejął piłkę jeszcze na swojej połowie, następnie wymienił podanie z kolegą na środku, a następnie ruszył w kierunku bramki rywali. Przebiegł przez pół boiska i zdecydował się na strzał zza pola karnego. Miał trochę szczęścia przy tym uderzeniu, bo piłka otarła się o nogę obrońcy i wpadła przy lewym słupku. Bramkarz Stefan Frei nie poradził sobie ze strzałem naszego rodaka. A to była - UWAGA! - 54. sekunda meczu! Bogusz został wybrany piłkarzem spotkania. To dla niego drugie trafienie w MLS. Premierowe miało miejsce w maju w starciu z Realem Salt Lake City.

Drugi najszybszy gol w historii MLS!

Co ważne nasz rodak zapisał się w historii MLS. To bowiem drugi najszybszy gol w dziejach rozgrywek. Rekordzistą jest Cristian Arango, który obecnie występuje w Realu Salt Lake City. Kolumbijczyk dokonał tego przed dwoma laty w 20. sekundzie spotkania z właśnie z Realem.

Los Angeles na czele Konferencji Zachodniej

Przypomnijmy, że Los Angeles FC broni tytułu. Dla tego klubu to drugie zwycięstwo z rzędu. Wcześniej mistrzom przytrafiła się seria trzech meczów z rzędu bez strzelonego gola. Ekipa z Kalifornii prowadzi w Konferencji Zachodniej z przewagą trzech punktów nad St. Louis City.

Sonda Czy Mateusz Bogusz zadebiutuje w reprezentacji Polski? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na szansę Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał

Mateusz Bogusz curls one inside the first minute to put #LAFC ahead.Watch live now on #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/2yQRGOkhvW pic.twitter.com/1c27m0XlWj— Major League Soccer (@MLS) June 22, 2023