Mateusz Borek jasno na temat reprezentacji Polski! Nie ma co do tego wątpliwości, pełna akceptacja

Cash do poprawki

Zdębieliśmy, kiedy zobaczyliśmy ile kosztuje koszulka, w której Robert Lewandowski poszedł na wybory. Kwota powala, zwykłego Kowalskiego na to nie stać

Reprezentacja Polski nie może zaliczyć do udanych eliminacji mistrzostw Europy. Od samego początku "biało-czerwoni" nie zachwycali, bilans rozgrywanych meczów pod wodzą Fernando Santosa nie zachwycały, ponieważ na pięć spotkań przegrali w trzech. Największą wpadką była ta w starciu z Mołdawią. Wówczas drużyna z Robertem Lewandowskim na czele prowadziła 2:0, ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:2. Pomimo tak słabych wyników, następca Portugalczyka - Michał Probierz nadal ma szansę bezpośrednio awansować na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Aby tak się stało Polacy muszą pokonać Mołdawię oraz Czechy.

Mateusz Borek na chłodno z przekazem po Wyspach Owczych😎🗣️ "Nie możemy zwracać uwagi tylko na wrażenia artystyczne. Będę w stanie zaakceptować gorszą grę kadry do końca listopada, bo to nie wina Probierza, że gramy jak gramy, jeśli to ma się skończyć happy endem" pic.twitter.com/DoLIGQcvLC— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) October 13, 2023

Mateusz Borek zabrał głos w sprawie reprezentacji! Jest w stanie to zaakceptować

Mateusz Borek cytowany przez "Kanał Sportowy" wypowiedział się na temat aktualnej sytuacji reprezentacji Polski. - Nie możemy zwracać uwagi tylko na wrażenia artystyczne. Będę w stanie zaakceptować gorszą grę kadry do końca listopada, bo to nie wina Probierza, że gramy jak gramy, jeśli to ma się skończyć happy endem - można przeczytać