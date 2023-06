i Autor: Cyfra Sport Mateusz Borek

Mateusz Borek wytknął Santosowi brak tego zawodnika. Zdradził, że lada moment może być bohaterem wielomilionowego transferu

Reprezentacja Polski przygotowuje się do pierwszego mecz podczas czerwcowego zgrupowania. Nie będzie to jednak mecz o punkty, a towarzyskie spotkanie z Niemcami. Emocje wywołały już powołania Fernando Santosa, gdy na liście powołanych zabrakło Kamila Glika czy Kamila Grosickiego. Mateusz Borek zwraca jednak szczególną uwagę na brak innego zawodnika i ujawnia, że lada moment może on zostać bohaterem wielkiego transferu.