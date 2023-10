Michał Probierz nie miał litości dla swojego piłkarza. Zrobił mu to przy innych kadrowiczach, wszystko się nagrało

Reprezentacja Polski ma nadal szansę na bezpośredni awans na przyszłoroczne rozgrywki mistrzostw Europy. "Biało-Czerwoni" nie rozpoczęli dobrze eliminacji, ponieważ wraz Fernando Santosem na samym początku przegrali z Czechami 3:1, następnie się zrehabilitowali pokonując Albanię 1:0. Kibice nie mogli przejść obojętnie, podczas czerwcowego spotkania z Mołdawią, wówczas drużyna z Robertem Lewandowskim na czele prowadziła 2:0, ale to rywale odwrócili losy tego meczu i ostatecznie zwyciężyli 3:2. Wrześniowe starcia w ramach eliminacji mistrzostw Europy przelały czarę goryczy (zwycięstwo z Wyspami Owczymi i porażka z Albanią), po których PZPN postanowił rozstać się z Portugalczykiem na ławce trenerskiej.

Michał Probierz wciąż to ma 😉 Siateczka założona Mateuszowi Wietesce pic.twitter.com/ZSkU7usWmW— Wojciech Górski (@Woj_Gorski) October 14, 2023

Michał Probierz był bezlitosny dla podopiecznego! Selekcjoner reprezentacji Polski popisał się znakomitymi umiejętnościami

Przez powrót z Wysp Owczych dopiero w sobotę, wszystkie plany reprezentacji Polski się zmieniły. Trening odbył się w późniejszym terminie niż był pierwotnie zaplanowany. Mimo to, kadrowiczów nie opuszczał dobry humor, a podczas popularnej gry w "dziadka" do wszystkich piłkarzy dołączył Sebastian Mila, a po chwili Michał Probierz, który bardzo szybko pokazał, że ma przeszłość piłkarską. Selekcjoner "biało-czerwonych" popisał się w jednym z pierwszych kontaktów popularną "siatką" na Mateuszu Wietesce. Co pokazuje, że szkoleniowiec mocno włącza się w trening w porównaniu do jego poprzednika - Santosa.