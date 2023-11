Michal Sacek chciałby tego uniknąć z Polską. Czeski as Jagielloni o możliwym scenariuszu na finiszu eliminacji EURO

Vincent Candela tak to widzi

Co na to Michał Probierz?

To musi zrobić Marcin Bułka, żeby być numerem 1 w reprezentacji Polski. Legendarny piłkarz nie ma wątpliwości, mocno to podkreśla

Lekceważenie Polaków byłoby strasznym błędem

Czesi w tabeli grupy zajmują drugie miejsce z punktem przewagi nad reprezentacją Polski. Jednak wciąż wszystko mają w swoich rękach, bo przed nimi dwa mecze: z Polską w Warszawie (17.11) i Mołdawią w Ołomuńcu (21.11). Michal Sacek z Jagiellonii jest zdziwiony postawą Polaków w eliminacjach EURO, w których stawiani byli w roli faworyta. Mówi, że nie wyklucza tego, że ekipy "Biało-czerwonych" zabraknie w finałach w Niemczech. - Myślę, że jest to możliwe - powiedział Michal Sacek w rozmowie z "Super Expressem". - Oni reprezentują największych z największych, topowe drużyny europejskie. Reprezentacja to coś zupełnie innego. Trudno mi powiedzieć, dlaczego osiągali tak rozczarowujące wyniki. Polacy nie zachwycili, chociaż nadal mają świetną drużynę i lekceważenie ich byłoby strasznym błędem. Dlatego moi rodacy muszą zagrać od początku maksymalnie skoncentrowani. Myślę, że wielu moich rodaków sądziło, że łatwo przejdziemy przez eliminacje, rywalizując z Polską o pierwsze miejsce. Wyszło inaczej - dodał.

Marcin Bułka podbija Francję, wygryzie Wojciecha Szczęsnego? Vincent Candela tak widzi duet polskich bramkarzy [ROZMOWA SE]

Niech Wdowik strzela jak najczęściej, ale z nie z Czechami

Czech o meczu z Polską rozmawiał z klubowym kolegą z Jagiellonii - Bartłomiejem Wdowikiem, który został powołany do reprezentacji Polski. Zwrócił uwagę na rzuty wolne, które stały się wizytówką polskiego kadrowicza. - Wdowik pytał mnie o reprezentację Czech, o jej mocne i słabe strony - wyliczał Sacek. - Mam nadzieję, że w meczu przeciwko nam Polacy nie będą mieli rzutu wolnego sprzed pola karnego, bo jeżeli „Wdowa” podejdzie do stojącej piłki, to możemy mieć problemy. Niech strzela jak najczęściej, ale już po meczu z nami - wyznał czeski pomocnik Jagiellonii.

Arkadiusz Milik pominięty w kadrze. Były kadrowicz uważa, że to dobry ruch, tak to uzasadnia

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej