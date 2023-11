Mołdawia - Albania Transmisja TV El. Euro 2024 Gdzie oglądać mecz Mołdawia - Albania STREAM ONLINE LIVE 17.11.2023

Biało-Czerwonym potrzebny nowy „minister obrony” a ten gość ma wystarczające atuty, by nim zostać. Michał Probierz to wie

Mecz Mołdawia - Albania w eliminacjach do Euro 2024 zacznie się o godzinie 18 w Kiszyniowie. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem spotkania Polska - Czechy (godz. 20.45) nasi piłkarze mogą definitywnie stracić szanse na bezpośredni awans. Stanie się tak, jeśli Albania wygra to starcie. Jak podejdą do tego meczu Albańczycy? Wciąż nie mają pewnego awansu, ale w ostatniej kolejce grają z Wyspami Owczymi i to u siebie.

Mołdawia podejmuje Albanię, lidera grupy. W Tiranie Albańczycy wygrali łatwo 2:0 po golach Asaniego i Bajramiego. Tylko porażka Albanii wyeliminuje nas w gry o bezpośredni awans, nawet w przypadku zwycięstwa Polski nad Czechami. Jeśli w Kiszyniowie będzie remi, w ostatniej kolejce Czesi muszą zremisować z Mołdawią. Natomiast jeżeli Albania pokona dzisiaj Mołdawię, w ostatniej kolejce Czesi będą musieli zremisować lub przegrać z Mołdawią. – Dopóki jest na to szansa, chcemy powalczyć o bezpośredni awans. Nie wykorzystaliśmy szansy, którą mieliśmy w rękach, więc będziemy musieli liczyć na łut szczęścia i korzystne wyniki w innych spotkaniach. Teraz liczy się jednak przede wszystkim nasza potyczka z Czechami – powiedział selekcjoner Michał Probierz.

Mecz Mołdawia - Albania w eliminacjach do Euro 2023 zostanie rozegrany w piątek 17 listopada. Początek spotkania Mołdawia - Albania o godzinie 18. Transmisja TV z meczu Mołdawia - Albania na antenie telewizji Polsat Sport News. Stream online na Polsat BOX GO.