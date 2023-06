Nadchodzi kolejna klęska reprezentacji Polski?! Dramat jest o krok, kibice mogą wpaść w czarną rozpacz

Tylko trzy punkty zgromadzili biało-czerwoni w trzech meczach eliminacji do Euro 2024. Wynik ten jest żenująco słaby. Zwłaszcza, że Polacy nie mierzyli się z europejskimi potęgami, a grali z Czechami, Albanią i Mołdawią. Najbardziej kompromitująca była porażka z tą ostatnią drużyną, co odbiło się niebywale szerokim echem w polskich mediach. Przegrana w Kiszyniowie sprawiła, że droga na przyszłoroczne Euro się skomplikowała.

Reprezentacja Polski w trudnej sytuacji? Może przyjść klęska za klęską

Co gorsza, obecne eliminacje mają duży wpływ na to, co będzie działo się w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku. Wiadomo, że na mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku wystąpi 48 drużyn, a co za tym idzie, w Europie pojawiło się kilka dodatkowych miejsc na mistrzostwa. W sumie z UEFA na mundial pojedzie 16 reprezentacji. Nie oznacza to jednak, że eliminacje będą łatwiejsze.

Europejska centrala zatwierdziła plan eliminacji. W tych 54 ekipy zostaną podzielone na 12 grup. Pierwsza połowa będzie miała pięć zespołów i druga połowa cztery. Awans wywalczą zwycięzcy grup, a wszystkie ekipy z drugich miejsc powalczą w barażach. Pomniejszone grono drużyn w grupach sprawia, że niebywale ważne staje się losowanie. Bo można trafić w grupie z czterema zespołami na dwie potęgi i z góry być skazanym na porażkę. A niestety taki scenariusz rysuje się obecnie przed Polską. Ewentualnie niepowodzenie w eliminacjach Euro 2024 sprawi, że biało-czerwoni spadną do trzeciego koszyka i nie unikną mocnych rywali i stracą szansę na wyjazd na mundial. Choć ostatnie mecze pokazały, że Polacy nie radzą sobie nawet z najsłabszymi...