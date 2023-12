Nawet Aleksander Kwaśniewski bezlitośnie przejechał się po PZPN Cezarego Kuleszy! Były prezydent nie zostawił suchej nitki

Kibice reprezentacji Polski oraz futbolu w polskim wydaniu chcieliby przede wszystkim cieszyć się z kolejnych sukcesów biało-czerwonych. W ostatnich miesiącach jednak nie mieli ku temu okazji, a rzeczywistość polskiego futbolu zdominowały kolejne słabe mecze, kompromitacje ze słabymi drużynami oraz afery Polskiego Związku Piłki Nożnej, dotyczące chociażby ostatniego mundialu w Katarze. Wszystko to, co działo się w ostatnim czasie wokół reprezentacji Polski bezlitośnie postanowił skomentować Aleksander Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski bezlitośnie o PZPN i kondycji polskiej piłki. Były prezydent mówi o totalnym rozczarowaniu

Były prezydent w obszernej rozmowie z portalem "sport.pl" oceniał sportowe wydarzenia z udziałem naszych reprezentantów w ostatnim roku. O ile na słowa uznania zasługiwała chociażby Iga Świątek, to Polski Związek Piłki Nożnej znalazł się na przeciwnym biegunie. Głowa państwa w latach 1995-2005 jest zaniepokojona tym, co działo się w ostatnich miesiącach wokół PZPN.

- (...) A już totalnym rozczarowaniem jest Polski Związek Piłki Nożnej i to, co się dzieje z naszym futbolem. Mówię nie tylko o wynikach, ale też o wielu przykładach wpadek czy o braku reakcji. (...) Polska piłka wygląda dziś źle na poziomie piłkarskim, na poziomie związkowym i na poziomie kibicowskim. Ale może wróćmy do tego, co było dobre. - wyznał Aleksander Kwaśniewski gorzko oceniając miniony rok w wykonaniu piłkarskiego środowiska w naszym kraju.

