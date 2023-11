Niechlubny koniec Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Ta sytuacja może to jedynie przyspieszyć, jasny przekaz

Reprezentacja Polski w eliminacjach mistrzostw Europy mocno zszokowała wszystkich kibiców. "Biało-Czerwoni" byli zdecydowanym faworytem do bezpośredniego awansu do przyszłorocznej imprezie w Niemczech. Sytuacja w trakcie rozgrywek mocno się skomplikowała, a drużyna z Robertem Lewandowskim na czele będzie musiała walczyć w barażach, aby znaleźć się w gronie uczestników na Euro 2024. Jeśli podopiecznym Michała Probierza nie uda się ta sztuka to może dojść do szybszego zakończenia kariery reprezentacyjnej przez Wojciecha Szczęsnego. Zawodnik Juventusu Turyn przed zeszłorocznym mundialem przekazał, że mistrzostwa Europy mogą być jego ostatnim turniejem z orzełkiem na piersi.

Tak może zakończyć się kariera Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Zawodnik Juventusu mówił o tym przed mundialem

Sytuacja reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw Europy nie jest kolorowa. Podopieczni Michała Probierza nie zdołali bezpośrednio awansować na przyszłoroczne Euro 2024. Na "biało-czerwonych" czeka emocjonująca rywalizacja w barażach, która niestety nie gwarantuje biletu na imprezę w Niemczech. Jeśli ekipie z Robertem Lewandowskim na czele nie uda się przebrnąć przez tę drogę to wszystko wskazuje na to, że Szczęsny zakończy wcześniej karierę reprezentacyjną niż zapowiadał.

Z kim Polacy zagrają w barażach?

Oficjalna informacja pojawi się po wtorkowych meczach eliminacyjnych.